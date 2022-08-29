Во временно оккупированном Херсоне ночью и утром 29 августа прогремели взрывы, один из них, предположительно, в районе винного завода. Об этом пишут в соцсетях местные жители, выкладывая фото и видео последствий.
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По словам жительницы Херсона, которая снимает ролик, ночью был нанесен удар якобы по воинской части оккупантов в другом районе города. На видео, которое появилось в соцсетях, видно частично обрушенное здание. Военный репортер Андрей Цаплиенко пишет, что "оккупанты находились в казармах одной из частей Нацгвардии Украины".
Подтвердить эту информацию из других источников пока невозможно.
Утром 29 августа сообщается о взрывах в Новой Каховке и в районе Олешек:
В Донецке с утра также что-то горит (фото из паблика коллаборантов):
В Горловке тоже – якобы в районе ртутного комбината (видео с сайта коллаборантов):
- 27 августа ISW написал, что наступательный потенциал России в Херсонской области "еще больше ухудшился".
- Также 27 августа в промзоне Херсона прозвучал мощный взрыв: видео.
- Генерал Марченко о наступлении ВСУ на оккупированный РФ Херсон – "это будет непросто, россияне подготовились".
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