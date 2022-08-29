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В Херсоне, Горловке, Донецке ночью и утром прогремели взрывы: видео и фото последствий видео

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 10:05
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Во временно оккупированном Херсоне ночью и утром 29 августа прогремели взрывы, один из них, предположительно, в районе винного завода. Об этом пишут в соцсетях местные жители, выкладывая фото и видео последствий.

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Фото: t.me/nadzor_kherson

Смотрите снимок: Антоновский мост в Херсоне после удара 26 августа – спутниковое фото

По словам жительницы Херсона, которая снимает ролик, ночью был нанесен удар якобы по воинской части оккупантов в другом районе города. На видео, которое появилось в соцсетях, видно частично обрушенное здание. Военный репортер Андрей Цаплиенко пишет, что "оккупанты находились в казармах одной из частей Нацгвардии Украины".

Подтвердить эту информацию из других источников пока невозможно.

Утром 29 августа сообщается о взрывах в Новой Каховке и в районе Олешек:

Фото: t.me/nadzor_kherson

В Донецке с утра также что-то горит (фото из паблика коллаборантов):

В Горловке тоже –  якобы в районе ртутного комбината (видео с сайта коллаборантов):

Читайте также: Оккупанты строят вплотную к мосту в Херсоне временную переправу: большая часть уже готова 

Евгений Пилипенко
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война взрыв ракетный удар Херсон Донецк Олешки новая каховка винзавод
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