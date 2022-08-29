Во временно оккупированном Херсоне ночью и утром 29 августа прогремели взрывы, один из них, предположительно, в районе винного завода. Об этом пишут в соцсетях местные жители, выкладывая фото и видео последствий.

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По словам жительницы Херсона, которая снимает ролик, ночью был нанесен удар якобы по воинской части оккупантов в другом районе города. На видео, которое появилось в соцсетях, видно частично обрушенное здание. Военный репортер Андрей Цаплиенко пишет, что "оккупанты находились в казармах одной из частей Нацгвардии Украины".

Подтвердить эту информацию из других источников пока невозможно.

Утром 29 августа сообщается о взрывах в Новой Каховке и в районе Олешек:





В Донецке с утра также что-то горит (фото из паблика коллаборантов):

В Горловке тоже – якобы в районе ртутного комбината (видео с сайта коллаборантов):

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Евгений Пилипенко

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