Адаптивный карантин. В Минздраве объяснили, где можно проводить концерты
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что проводить концерты можно в учреждении культуры только с учетом всех правил и норм
В связи с продлением адаптивного карантина до 1 ноября в Украине запретили проведение концертов в ночных клубах, в учреждениях культуры – можно с учетом соблюдения всех норм. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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По его словам, разрешено проведение концертов в учреждениях культуры, для которых концертная деятельность на протяжении последнего года "является основным видом деятельности".
Чиновник добавил, что проводить концерты можно в учреждении культуры только с учетом всех правил и норм. "Если мы говорим о концерте, который проводится в ночном клубе, то такая концертная деятельность запрещена", - сказал Степанов.
"В связи с ухудшением ситуации на территории страны во всех без исключения регионах, в независимости от уровня опасности, начиная с зеленой (зоны) и далее, было запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, работа учреждений общественного питания с организацией досуга", - отметил Степанов.
Он уточнил, что речь не идет о работе ресторанов и кафе, "это касается развлекательных мероприятий".
- 26 августа Кабмин продлил карантин на два месяца, а также запретил въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября.
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