Более 1000 студентов вызвались на борьбу с коронавирусом – глава Минздрава

Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)

Около 1100 студентов-медиков выразили желание присоединиться к борьбе с коронавирусной эпидемией. Об этом на утреннем брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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По его словам, студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий, связанных с противостоянием COVID-19.

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"Есть соответствующая анкета. На сегодняшний день количество заполненных анкет от наших студентов – уже около 1100. Но они привлекаются не для предоставления медицинской помощи, а именно для организационно-технической", - подчеркнул министр.

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