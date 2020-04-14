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Более 1000 студентов вызвались на борьбу с коронавирусом – глава Минздрава

Более 1000 студентов вызвались на борьбу с коронавирусом – глава Минздрава - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)
14.04.2020, 09:54

Студентов задействуют в организационно-технических работах – не на "передовой" борьбы с коронавирусом, уточнил министр здравоохранения Максим Степанов

Около 1100 студентов-медиков выразили желание присоединиться к борьбе с коронавирусной эпидемией. Об этом на утреннем брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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По его словам, студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий, связанных с противостоянием COVID-19.

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"Есть соответствующая анкета. На сегодняшний день количество заполненных анкет от наших студентов – уже около 1100. Но они привлекаются не для предоставления медицинской помощи, а именно для организационно-технической", - подчеркнул министр.

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Евгений Пилипенко, Александра Шмыкова
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