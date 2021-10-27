Болгария внесла Украину в красную зону: с 30 октября въезд для туристов закрыт

Болгария внесла Украину в список стран красной зоны из-за ситуации с коронавирусом. Въезд для украинцев будет закрыт с 30 октября 2021-го, сообщает пресс-служба украинского посольства в Болгарии.

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Приказом Минздрава Болгарии от 26 октября Украина была внесена в красную зону. С 30 октября Болгария закроется для украинских туристов – въезд в страну будет разрешен лицам со статусом постоянного и долгосрочного проживания, а также для членов их семей.

Они смогут попасть в страну после предъявления COVID-сертификата ЕС о вакцинации или перенесенном заболевании, или аналогичного документа одновременно с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до въезда.

Дети от 12 до 18 лет должны предъявить отрицательный ПЦР-тест. При отсутствии такого документа нужно будет находиться на 10-дневном карантине.

Детям до 12 лет разрешен въезд без предоставления COVID-документов.

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Оксана Житнюк

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