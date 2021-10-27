Болгария внесла Украину в красную зону: с 30 октября въезд для туристов закрыт
Болгария внесла Украину в список стран красной зоны из-за ситуации с коронавирусом. Въезд для украинцев будет закрыт с 30 октября 2021-го, сообщает пресс-служба украинского посольства в Болгарии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Приказом Минздрава Болгарии от 26 октября Украина была внесена в красную зону. С 30 октября Болгария закроется для украинских туристов – въезд в страну будет разрешен лицам со статусом постоянного и долгосрочного проживания, а также для членов их семей.
Они смогут попасть в страну после предъявления COVID-сертификата ЕС о вакцинации или перенесенном заболевании, или аналогичного документа одновременно с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до въезда.
Дети от 12 до 18 лет должны предъявить отрицательный ПЦР-тест. При отсутствии такого документа нужно будет находиться на 10-дневном карантине.
Детям до 12 лет разрешен въезд без предоставления COVID-документов.
- На прошлой неделе в Украине фиксировали рекорды по вакцинации от коронавируса. Это происходило на фоне рекордов по заболеваемости и смертности от коронавируса, ограничений для людей без COVID-сертификатов в красных зонах карантина и сфере межобластных перевозок. Сейчас в Украине в красной зоне находятся восемь областей, с 30 октября их в этом списке будет 15.
- На данный момент Украина занимает третье место в мире по суточной смертности от коронавирусной болезни COVID-19 и шестое – по заболеваемости.
- Сегодня корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что Украина еще на две недели останется в составленном Евросоюзом списке стран, безопасных в связи со вспышкой коронавируса.
Читайте также: Мутация дельта-варианта коронавируса из Великобритании уже в Украине – Данилов
Комментарии