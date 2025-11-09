Часть Таганрога осталась без света после взрыва и пожара в промзоне – фото, видео
В российском Таганроге после взрыва и возгорания в районе бывшего Таганрогского автомобильного завода в ряде районов пропал свет. Об этом сообщают местные паблики и глава города Светлана Камбулова.
Камбулова не комментировала взрыв и пожар, но сообщила, что по информации ПАО "Россети", произошло аварийное отключение высоковольтной линии, из-за чего в ряде районов города отсутствует электроснабжение.
"Аварийные бригады уже работают и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии", – написала она.
Устранить аварийную ситуацию россияне надеются в течение двух часов.
Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей, пожар возник в промзоне – в районе бывшего ООО "Таганрогский автомобильный завод". Это бывшая российская компания, собиравшая легковые и грузовые автомобили разных марок на мощностях Таганрогского комбайнового завода в 1997-2014 годах.
- Вечером 8 ноября сообщалось, что в российском Белгороде и области блэкаут – более 20 000 абонентов остались без электроэнергии после сообщений о ракетной опасности. На утро 9 ноября власти Белгорода признали, что в городе серьезно повреждены системы энерго- и теплоснабжения.
- Также исчез свет в 10 населенных пунктах Курской области. На одном из объектов энергетики начался пожар.
- В ночь на 9 ноября был атакован российский Воронеж, в результате чего у местных были перебои со светом и отоплением.
Комментарии (0)