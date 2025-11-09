Частина Таганрога залишилася без світла після вибуху і пожежі в промзоні – фото, відео

"Россети" заявили, що сталося аварійне відключення високовольтної лінії, через що частина російського Таганрога тепер без електрики

Таганрог (Фото: місцеві пабліки)

У російському Таганрозі після вибуху і загоряння в районі колишнього Таганрозького автомобільного заводу в низці районів зникло світло. Про це повідомляють місцеві пабліки та голова міста Світлана Камбулова.

Камбулова не коментувала вибух і пожежу, але повідомила, що, за інформацією ПАТ "Россети", сталося аварійне вимкнення високовольтної лінії, через що в низці районів міста відсутнє електропостачання.

"Аварійні бригади вже працюють і докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії", – написала вона.

Усунути аварійну ситуацію росіяни сподіваються протягом двох годин.

Як повідомляє російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів, пожежа виникла в промзоні – у районі колишнього ТОВ "Таганрозький автомобільний завод". Це колишня російська компанія, яка збирала легкові та вантажні автомобілі різних марок на потужностях Таганрозького комбайнового заводу в 1997-2014 роках.