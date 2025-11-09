Частина Таганрога залишилася без світла після вибуху і пожежі в промзоні – фото, відео
У російському Таганрозі після вибуху і загоряння в районі колишнього Таганрозького автомобільного заводу в низці районів зникло світло. Про це повідомляють місцеві пабліки та голова міста Світлана Камбулова.
Камбулова не коментувала вибух і пожежу, але повідомила, що, за інформацією ПАТ "Россети", сталося аварійне вимкнення високовольтної лінії, через що в низці районів міста відсутнє електропостачання.
"Аварійні бригади вже працюють і докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії", – написала вона.
Усунути аварійну ситуацію росіяни сподіваються протягом двох годин.
Як повідомляє російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів, пожежа виникла в промзоні – у районі колишнього ТОВ "Таганрозький автомобільний завод". Це колишня російська компанія, яка збирала легкові та вантажні автомобілі різних марок на потужностях Таганрозького комбайнового заводу в 1997-2014 роках.
- Увечері 8 листопада повідомлялось, що в російському Бєлгороді та області блекаут – понад 20 000 абонентів залишилися без електроенергії після повідомлень про ракетну небезпеку. На ранок 9 листопада влада Бєлгорода визнала, що в місті серйозно пошкоджено системи енерго- і теплопостачання.
- Також зникло світло у 10 населених пунктах Курської області. На одному з об'єктів енергетики почалася пожежа.
- У ніч проти 9 листопада було атаковано російський Воронеж, внаслідок чого у місцевих були перебої зі світлом та опаленням.
