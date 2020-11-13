COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве и четырех областях
По данным Минздрава, меньше всего инфицированных COVID-19 за сутки зафиксировали в Кировоградской области
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Меньше всего за этот период выявили в Кировоградской области (79).
Динамика в областях:
- Киев – 48646 всего случаев (1083 за сутки);
- Винницкая область – 13 367 случаев (214);
- Волынская область – 18 004 случая (394);
- Днепропетровская область – 19 909 случаев (740);
- Донецкая область – 16 025 случаев (547);
- Житомирская область – 21 138 случаев (549);
- Закарпатская область – 18 832 случая (362);
- Запорожская область – 16 811 случаев (727);
- Ивано-Франковская область – 26 824 случая (572);
- Киевская область – 23103 случаи (672);
- Кировоградская область – 3501 случай (79);
- Луганская область – 4940 случаев (118);
- Львовская область – 36 000 случаев (465);
- Николаевская область – 11 646 случаев (273);
- Одесская область – 31 332 случаи (628);
- Полтавская область – 14 327 случаев (560);
- Ровенская область – 24 045 случаев (460);
- Сумская область – 16 781 случай (680);
- Тернопольская область – 23 012 случаев (214);
- Харьковская область – 46 137 случаев (668);
- Херсонская область – 6485 случаев (213);
- Хмельницкая область – 21954 случаи (562);
- Черкасская область – 11 673 случая (350);
- Черновицкая область – 27 140 случаев (441);
- Черниговская область – 11 020 случаев (216).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вчера, 12 ноября, в Украине выявили 11 787 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (11 057 днем ранее) – это новый рекорд
- 11 ноября в стране ввели карантин выходного дня – теперь по субботам и воскресеньям будут работать только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.
- 11 ноября в Украине выявили более 11 000 заболевших COVID-19, а за все время эпидемии – больше полумиллиона инфицированных.
Читайте также: Коронавирус. Радуцкий назвал условие введения полного локдауна
Комментарии