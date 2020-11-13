COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве и четырех областях

По данным Минздрава, меньше всего инфицированных COVID-19 за сутки зафиксировали в Кировоградской области

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Меньше всего за этот период выявили в Кировоградской области (79).

Динамика в областях:

Киев – 48646 всего случаев (1083 за сутки);

Винницкая область – 13 367 случаев (214);

Волынская область – 18 004 случая (394);

Днепропетровская область – 19 909 случаев (740);

Донецкая область – 16 025 случаев (547);

Житомирская область – 21 138 случаев (549);

Закарпатская область – 18 832 случая (362);

Запорожская область – 16 811 случаев (727);

Ивано-Франковская область – 26 824 случая (572);

Киевская область – 23103 случаи (672);

Кировоградская область – 3501 случай (79);

Луганская область – 4940 случаев (118);

Львовская область – 36 000 случаев (465);

Николаевская область – 11 646 случаев (273);

Одесская область – 31 332 случаи (628);

Полтавская область – 14 327 случаев (560);

Ровенская область – 24 045 случаев (460);

Сумская область – 16 781 случай (680);

Тернопольская область – 23 012 случаев (214);

Харьковская область – 46 137 случаев (668);

Херсонская область – 6485 случаев (213);

Хмельницкая область – 21954 случаи (562);

Черкасская область – 11 673 случая (350);

Черновицкая область – 27 140 случаев (441);

Черниговская область – 11 020 случаев (216).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Арина Толина

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