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COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве и четырех областях

13.11.2020, 08:40
COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве и четырех областях - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

По данным Минздрава, меньше всего инфицированных COVID-19 за сутки зафиксировали в Кировоградской области

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Меньше всего за этот период выявили в Кировоградской области (79).

Динамика в областях:

  • Киев – 48646 всего случаев (1083 за сутки);
  • Винницкая область – 13 367 случаев (214);
  • Волынская область – 18 004 случая (394);
  • Днепропетровская область – 19 909 случаев (740);
  • Донецкая область – 16 025 случаев (547);
  • Житомирская область – 21 138 случаев (549);
  • Закарпатская область – 18 832 случая (362);
  • Запорожская область – 16 811 случаев (727);
  • Ивано-Франковская область – 26 824 случая (572);
  • Киевская область – 23103 случаи (672);
  • Кировоградская область – 3501 случай (79);
  • Луганская область – 4940 случаев (118);
  • Львовская область – 36 000 случаев (465);
  • Николаевская область – 11 646 случаев (273);
  • Одесская область – 31 332 случаи (628);
  • Полтавская область – 14 327 случаев (560);
  • Ровенская область – 24 045 случаев (460);
  • Сумская область – 16 781 случай (680);
  • Тернопольская область – 23 012 случаев (214);
  • Харьковская область – 46 137 случаев (668);
  • Херсонская область – 6485 случаев (213);
  • Хмельницкая область – 21954 случаи (562);
  • Черкасская область – 11 673 случая (350);
  • Черновицкая область – 27 140 случаев (441);
  • Черниговская область – 11 020 случаев (216).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вчера, 12 ноября, в Украине выявили 11 787 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (11 057 днем ранее) – это новый рекорд

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Арина Толина
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