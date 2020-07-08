COVID-19. В Украине может быть 150 000 больных - Ляшко

По словам главного санврача Виктора Ляшко, "все зависит от нас, чтобы сделать правильную эпидситуацию"

В Украине количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 может достигнуть показателя 150 000 с начала эпидемии. Об этом в интервью BBC News Украина заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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Он ссылается на исследование Киевской школы экономики, по которому в Украине в среднем выявляют около 35% больных.

"Мы показывали свой анализ в презентации, которую делали совместно с Киевской школой экономики, мы в среднем обнаруживаем около 35% больных", - уточнил Ляшко.

Отвечая на вопрос, о том, что на самом деле у нас может быть 150 000 больных COVID-19, Ляшко сказал: "Да, это математическое моделирование, это показывает".

Говоря о том, когда могут открыть для украинцев в ЕС, главный санврач, сообщил, что Минздрав постоянно общается с Европейским бюро ВОЗ.

"Я не скажу, что нам не доверяют. Сейчас они приняли показатель 16 активных больных 100 000 населения за последние две недели. У нас был показатель 24. Будем отслеживать динамику. Шанс (на открытие границ, - ред.) есть. Все зависит от нас, чтобы сделать правильную эпидситуацию", - объяснил Ляшко.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19, несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

краинцы больше всего интересуются сейчас путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию. 7 июля сообщалось , что у

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Арина Толина

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