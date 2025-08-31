Экс-спикера Рады Парубия похоронят на Лычаковском кладбище во Львове 2 сентября

Андрей Парубий (Фото: facebook.com/andriy.parubiy)

Прощание с экс-спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием, которого застрелили 30 августа, состоится во Львове 1 и 2 сентября. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

1 сентября в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра (площадь св. Юра, 5) состоится парастас (заупокойное богослужение, также известное как Великая панихида).

2 сентября в 12:00 в Соборе святого Юра начнется чин похорон. Около 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания.

Похоронят Парубия на Лычаковском кладбище.