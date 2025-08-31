Экс-спикера Рады Парубия похоронят на Лычаковском кладбище во Львове 2 сентября
Прощание с экс-спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием, которого застрелили 30 августа, состоится во Львове 1 и 2 сентября. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
1 сентября в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра (площадь св. Юра, 5) состоится парастас (заупокойное богослужение, также известное как Великая панихида).
2 сентября в 12:00 в Соборе святого Юра начнется чин похорон. Около 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания.
Похоронят Парубия на Лычаковском кладбище.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета – преступник выпустил около восьми пуль.
- Сразу после этого правоохранители объявили во Львове спецоперацию "Сирена" для поиска убийцы.
- Президент Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено, а следователи не исключают российского следа, однако связи с Фарион не видят.
- Нардеп Арьев заявил, что Парубий за полгода до убийства просил охрану. В управлении госохраны подробно рассказали, за чью безопасность и в течение какого времени отвечают.
