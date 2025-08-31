Ексспікера Ради Парубія похоронять на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня
Прощання з ексспікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм, якого застрелили 30 серпня, відбудеться у Львові 1 та 2 вересня. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
1 вересня о 19:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра (площа св. Юра, 5) відбудеться парастас (заупокійне богослужіння, також відоме як Велика панахида).
2 вересня о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону. Близько 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання.
Похоронять Парубія на Личаківському цвинтарі.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. В нього стріляли з пістолета – злочинець випустив близько восьми куль.
- Одразу після цього правоохоронці оголосили у Львові спецоперацію "Сирена" для пошуку вбивці.
- Президент Зеленський повідомив, що вбивство Парубія у Львові було ретельно підготовлено, а слідчі не виключають російського сліду, однак зв'язку з Фаріон не бачать.
- Нардеп Ар'єв заявив, що Парубій за пів року до вбивства просив охорону. В управлінні держохорони детально розповіли, за чию безпеку та протягом якого часу відповідають.
