Ексспікера Ради Парубія похоронять на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня

Андрій Парубій (Фото: facebook.com/andriy.parubiy)

Прощання з ексспікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм, якого застрелили 30 серпня, відбудеться у Львові 1 та 2 вересня. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

1 вересня о 19:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра (площа св. Юра, 5) відбудеться парастас (заупокійне богослужіння, також відоме як Велика панахида).

2 вересня о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону. Близько 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання.

Похоронять Парубія на Личаківському цвинтарі.