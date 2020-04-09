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Экс-замминистра МинВОТ Гримчаку изменили меру пресечения

Экс-замминистра МинВОТ Гримчаку изменили меру пресечения - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
09.04.2020, 18:05

Высший антикоррупционный суд заменил бывшему чиновнику круглосуточный домашний арест на ночной и продлил его

Сегодня, 9 апреля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ареста бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Домашний арест продлили, но заменили с круглосуточного на ночной - с десяти вечера до шести утра. Об этом сообщает пресс-центр ВАКС.

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Гримчаку продлил срок действия его обязанностей на 60 дней - до 12 июня 2020 года включительно. В числе прочего, подозреваемый должен носить электронный браслет, сдать на хранение свой загранпаспорт, избегать общения с другим подозреваемым и свидетелями, а также по первому требованию прибывать к детективу, прокурору или в суд.

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Дарья Мостовая
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