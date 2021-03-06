Эксперт при СНБО: К концу года надо вакцинировать 30 млн человек – или будет очень плохо

До конца года в Украине надо вакцинировать 30 млн человек, иначе ситуация с COVID-19 может ухудшиться. Об этом заявил в эфире Украина 24 сказал Сергей Комиссаренко – глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО и директор института биохимии им. Палладина.

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"Нам необходимо иммунизировать 30 млн человек к концу года – это просто обязательно было бы сделать. И если мы этого не сделаем, то будет очень плохо", – сказал он.

Комиссаренко объяснил, что могут распространяться новые варианты вируса, которые могут быть менее чувствительными или вообще нечувствительными к вакцинам.

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"Если мы попадем в этот промежуток времени, когда уже появятся эти варианты (коронавируса, – ред.), то это будет очень плохо для нашего населения. Все страны мира пытаются приложить максимум усилий, чтобы провакцинировать свое население", – добавил он.

По его словам, надо убедить людей, что вакцина является единственным способом выработать коллективный иммунитет, побороть инфекцию, сохранить здоровье и жизнь. "Для этого мы должны иммунизировать 100 000 человек каждый день", – считает он.

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Марк Сировой

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