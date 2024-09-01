Еще одна катастрофа в университете Воздушных сил: разбился вертолет Ми-2, двое погибших

Катастрофа с Ми-2 уже вторая за последнее время – в конце июля в университете Воздушных сил сообщали о гибели курсанта-первокурсника

Ми-2 (Иллюстративное фото - wikipedia.org)

Во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2 Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

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"В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2. Семья университета понесла невосполнимую утрату – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб", – сказано в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Минобороны.

До обнародования результатов расследования в вузе призвали воздержаться от предположений и комментариев и с пониманием относиться к распространению чувствительной информации.

Это уже вторая подобная трагедия в Харьковском национальном университете Воздушных сил менее чем за два месяца. 27 июля во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб первокурсник.

26 августа во время отражения атаки со стороны РФ погиб летчик F-16 Алексей Месь.

30 августа Олещук впервые прокомментировал авиакатастрофу истребителя F-16. Он обратился к депутату Безуглой, утверждавшей, что самолет мог быть сбит "дружеским огнем" украинской ПВО, назвав ее "основным ньюсмейкером вражеской пропаганды".

В тот же день Зеленский уволил командующего Воздушными силами Олещука, но Умеров уверяет, что это не связано с катастрофой F-16.

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