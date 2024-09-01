Ще одна катастрофа в університеті Повітряних сил: розбився вертоліт Мі-2, двоє загиблих

Катастрофа з Мі-2 вже друга за останній час – наприкінці липня в університеті Повітряних сил повідомляли про загибель курсанта-першокурсника

Мі-2 (Ілюстративне фото - wikipedia.org)

Під час навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2 Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Про це повідомила пресслужба вишу.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"У навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув", – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міноборони.

До оприлюднення результатів розслідування у виші закликали утриматися від припущень та коментарів і з розумінням ставитись до поширення чутливої інформації.

Це вже друга подібна трагедія у Харківському національному університеті Повітряних сил менш ніж за два місяці. 27 липня під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув першокурсник.

26 серпня під час відбиття атаки з боку РФ загинув льотчик F-16 Олексій Месь.

30 серпня Олещук вперше прокоментував авіакатастрофу винищувача F-16. Він звернувся до депутатки Безуглої, яка стверджувала, що літак міг бути збитий "дружнім вогнем" української ППО, назвавши її "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".

Того ж дня Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Олещука, але Умєров запевняє, що це не пов’язано з катастрофою F-16.

Читайте також: США вважають малоймовірним, що F-16 збили "дружнім вогнем" з системи Patriot – NYT