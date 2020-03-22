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Фонд Пациенты Украины будет координировать людей и компании в борьбе с COVID-19

Фонд Пациенты Украины будет координировать людей и компании в борьбе с COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
22.03.2020, 15:52

Благотворительный фонд Пациенты Украины готов координировать людей и компании, которые хотят помочь врачам бороться с коронавирусом

Координировать людей и компании, которые хотят помочь врачам и пациентам бороться с коронавирусом в Украине, намерен благотворительный фонд Пациенты Украины. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

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Фонд сообщает, что владеет точной информацией о том, в каких больницах и что именно необходимо.

Прежде всего это средства индивидуальной защиты для врачей и медперсонала, а также аппараты искусственной вентиляции легких. Поскольку в последнем случае помочь может только большой бизнес, фонд заявил о готовности брать на себя координацию между больницами, бизнесом и поставщиками.

На данный момент фонд сообщает об уже сделанном перечне всех средств, которые требуются для борьбы с коронавирусом, а также перечне производителей и партнеров, у которых эти средства можно купить.

Фонд обращается за помощью по разработке сайта-визитки с необходимой информацией, а также набирает волонтеров для обработки потребностей медучреждений на местах.

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Денис Юдин
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