Фонд Пациенты Украины будет координировать людей и компании в борьбе с COVID-19

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Координировать людей и компании, которые хотят помочь врачам и пациентам бороться с коронавирусом в Украине, намерен благотворительный фонд Пациенты Украины. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

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Фонд сообщает, что владеет точной информацией о том, в каких больницах и что именно необходимо.

Прежде всего это средства индивидуальной защиты для врачей и медперсонала, а также аппараты искусственной вентиляции легких. Поскольку в последнем случае помочь может только большой бизнес, фонд заявил о готовности брать на себя координацию между больницами, бизнесом и поставщиками.

На данный момент фонд сообщает об уже сделанном перечне всех средств, которые требуются для борьбы с коронавирусом, а также перечне производителей и партнеров, у которых эти средства можно купить.

Фонд обращается за помощью по разработке сайта-визитки с необходимой информацией, а также набирает волонтеров для обработки потребностей медучреждений на местах.

17 марта Кабмин усилил меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

19 марта в Житомире был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сегодня стало известно, что к борьбе с коронавирусом привлекут студентов-медиков старших курсов.

По последней информации Минздрава, в Украине восемь человек выздоровели от COVID-19.

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