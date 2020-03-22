Фонд Пациенты Украины будет координировать людей и компании в борьбе с COVID-19

Координировать людей и компании, которые хотят помочь врачам и пациентам бороться с коронавирусом в Украине, намерен благотворительный фонд Пациенты Украины. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.
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Фонд сообщает, что владеет точной информацией о том, в каких больницах и что именно необходимо.
Прежде всего это средства индивидуальной защиты для врачей и медперсонала, а также аппараты искусственной вентиляции легких. Поскольку в последнем случае помочь может только большой бизнес, фонд заявил о готовности брать на себя координацию между больницами, бизнесом и поставщиками.
На данный момент фонд сообщает об уже сделанном перечне всех средств, которые требуются для борьбы с коронавирусом, а также перечне производителей и партнеров, у которых эти средства можно купить.
Фонд обращается за помощью по разработке сайта-визитки с необходимой информацией, а также набирает волонтеров для обработки потребностей медучреждений на местах.
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