Франция оставила открытыми границы для украинцев. Нужна вакцинация от коронавируса
Франция оставила открытыми границы для украинских туристов, хоть Европейский Союз и исключил Украину из зеленой зоны на фоне сильнейшей волны COVID-19. Для въезда во Францию украинские туристы должны быть вакцинированы от коронавируса, сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации", – написал Кулеба.
Детальные условия въезда можно посмотреть на портале МИД TripAdvisor. Там указано, что нет ограничений на въезд для граждан Украины, которые привиты признанными Европейским медагентством (ЕМА) вакцинами:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech);
Sipkevax (Moderna);
AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield;
Jansen (Johnson&Johnson).
В списке нет вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), которую широко используют в Украине.
Невакцинированные украинцы могут въехать, если предоставят документ, подтверждающий безотлагательную необходимость въезда. Они должны иметь негативный результат ПЦР-теста на коронавирус (сделанный не позже 72 часов назад) или экспресс-теста на антиген (48 часов), пройти экспресс-тест в аэропорту и соблюдать 10 дней самоизоляции.
- Из-за ситуации с коронавирусом ЕС официально исключил Украину из зеленого списка для путешествий. На прошлой неделе в Украине был рекорд по заболеваемости коронавирусом, 8 ноября – рекорд смертности.
- В МИД заверили, что исключение Украины из зеленого списка не будет означать тотального закрытия границ стран ЕС для украинцев.
- Список стран, открытых для украинцев, и условия въезда можно посмотреть здесь.
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