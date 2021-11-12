Франция оставила открытыми границы для украинцев. Нужна вакцинация от коронавируса

Франция оставила открытыми границы для украинских туристов, хоть Европейский Союз и исключил Украину из зеленой зоны на фоне сильнейшей волны COVID-19. Для въезда во Францию украинские туристы должны быть вакцинированы от коронавируса, сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации", – написал Кулеба.

Детальные условия въезда можно посмотреть на портале МИД TripAdvisor. Там указано, что нет ограничений на въезд для граждан Украины, которые привиты признанными Европейским медагентством (ЕМА) вакцинами:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech);

Sipkevax (Moderna);

AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield;

Jansen (Johnson&Johnson).

В списке нет вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), которую широко используют в Украине.

Невакцинированные украинцы могут въехать, если предоставят документ, подтверждающий безотлагательную необходимость въезда. Они должны иметь негативный результат ПЦР-теста на коронавирус (сделанный не позже 72 часов назад) или экспресс-теста на антиген (48 часов), пройти экспресс-тест в аэропорту и соблюдать 10 дней самоизоляции.

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Марк Сировой

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