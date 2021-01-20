Год после беспорядков. Суд вынес приговоры 13 активным участникам событий в Новых Санжарах

Суд вынес приговоры 13 активным участникам беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, которые произошли в феврале 2020-го, когда в поселок везли на обсервацию людей из Китая. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

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Как отмечается, приговоры были такими:

- Пятеро, от действий которых пострадала полиция, осуждены на пять лет тюрьмы с освобождением от реального наказания и испытательным сроком на год;

- Четверым, которых признали виновными в блокировании транспортных средств, присудили штраф;

- Двоим, причастным к хулиганским действиям, также выписали штраф.

Еще двоих освободили от ответственности. Суд решил, что они перестали быть общественно опасными.

20 февраля 2020 года в Новых Санжарах местные жители протестовали против размещения в медцентре Нацгвардии украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Ухань – первого эпицентра коронавируса. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями. Были задержаны 24 человека.

24 сентября суд дал пять лет тюрьмы двум участникам беспорядков в Новых Санжарах. Они пошли на сделку со следствием и были освобождены от наказания с испытательным сроком на год.

Марк Сировой

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