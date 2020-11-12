Карантин выходного дня – это шаг к полному локдауну – Госпотребслужба

Если карантин выходного дня не покажет эффективность, то тогда в Украине нужно объявлять локдаун, говорит глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан

Карантин выходного дня, введенный вчера в Украине, это один из шагов к полному локдауну. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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Рубан считает, что карантин выходного дня ввели, чтобы снизить активность населения: "Согласно инкубационному периоду – в среднем семь-восемь суток, мы увидим результат на второй-третьей неделе по снижению заболеваемости. Если результата не будет – можно говорить о малоэффективном мероприятии". Тогда, говорит Рубан, в Украине могут ввести полный локдаун.

"Карантин выходного дня – это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун", – заявляет Рубан.

11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня из-за COVID-19. Шмыгаль сказал, что ограничения вводятся на три уик-энда подряд: начнут действовать с 14 ноября и будут действовать предварительно до 30 ноября.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

По данным источников УП, карантин выходного дня введут до 31 декабря.

Владислав Сердюк

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