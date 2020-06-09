Катастрофа Boeing МАУ. В Иране задержали шестерых человек

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о катастрофе самолета авиакомпании МАУ, сбитого вблизи аэропорта Тегерана 8 января. Об этом сообщает IRNA.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Представитель судебной власти (Ирана – ред.) Голамхосейн Эсмаили заявил, что в настоящее время шестеро обвиняемых задержаны в связи с делом о катастрофе украинского самолета, трое из которых были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей", - говорится в сообщении.
По его словам, за рассмотрение дела отвечают судебные власти, в частности Судебная организация вооруженных сил.
"Как только произошел инцидент (с самолетом МАУ, - ред.), были изданы приказы и была назначена специальная ветка в судебной организации Вооруженных сил", - отметил Эсмаили.
-
8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.
-
Сначала Иран говорил, что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил его ракетой.
- Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.
- 5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета "верным шагом" со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован.
- 15 апреля появилась информация, что Иран якобы передал МИД Украины проект меморандума, в котором предложил признать причиной катастрофы "человеческую ошибку" и отказаться от судебного преследования. Кулеба назвал эту информацию "сообщениями СМИ".
- 28 апреля глава МИД Ирана официально опроверг, что за сбитый в январе украинский самолет якобы никто не понесет ответственности.
-
23 мая министр обороны Ирана заявил, что оператор ракетной системы мог нарушить правила ведения огня "без получения разрешения".
Наталия Софиенко