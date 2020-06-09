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Катастрофа Boeing МАУ. В Иране задержали шестерых человек

Катастрофа Boeing МАУ. В Иране задержали шестерых человек - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
09.06.2020, 16:57

Были задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о катастрофе лайнера авиакомпании МАУ. Трое из них освобождены под залог

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о катастрофе самолета авиакомпании МАУ, сбитого вблизи аэропорта Тегерана 8 января. Об этом сообщает IRNA.

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"Представитель судебной власти (Ирана – ред.) Голамхосейн Эсмаили заявил, что в настоящее время шестеро обвиняемых задержаны в связи с делом о катастрофе украинского самолета, трое из которых были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей", - говорится в сообщении.

По его словам, за рассмотрение дела отвечают судебные власти, в частности Судебная организация вооруженных сил.

"Как только произошел инцидент (с самолетом МАУ, - ред.), были изданы приказы и была назначена специальная ветка в судебной организации Вооруженных сил", - отметил Эсмаили.

  • 8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.
  • Сначала Иран говорил, что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил его ракетой.
  • Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.
  • 5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета "верным шагом" со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован.
  • 15 апреля появилась информация, что Иран якобы передал МИД Украины проект меморандума, в котором предложил признать причиной катастрофы "человеческую ошибку" и отказаться от судебного преследования. Кулеба назвал эту информацию "сообщениями СМИ".
  • 28 апреля глава МИД Ирана официально опроверг, что за сбитый в январе украинский самолет якобы никто не понесет ответственности.
  • 23 мая министр обороны Ирана заявил, что оператор ракетной системы мог нарушить правила ведения огня "без получения разрешения".
Наталия Софиенко
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