Катастрофа Boeing МАУ. В Иране задержали шестерых человек

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о катастрофе самолета авиакомпании МАУ, сбитого вблизи аэропорта Тегерана 8 января. Об этом сообщает IRNA.

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"Представитель судебной власти (Ирана – ред.) Голамхосейн Эсмаили заявил, что в настоящее время шестеро обвиняемых задержаны в связи с делом о катастрофе украинского самолета, трое из которых были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей", - говорится в сообщении.

По его словам, за рассмотрение дела отвечают судебные власти, в частности Судебная организация вооруженных сил.

"Как только произошел инцидент (с самолетом МАУ, - ред.), были изданы приказы и была назначена специальная ветка в судебной организации Вооруженных сил", - отметил Эсмаили.

8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.

разбился погибли все Сначала Иран говорил , что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил его ракетой.

говорил признал Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.

5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета "верным шагом" со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован.

15 апреля появилась информация, что Иран якобы передал МИД Украины проект меморандума , в котором предложил признать причиной катастрофы "человеческую ошибку" и отказаться от судебного преследования. Кулеба назвал эту информацию "сообщениями СМИ".

28 апреля глава МИД Ирана официально опроверг , что за сбитый в январе украинский самолет якобы никто не понесет ответственности.

23 мая министр обороны Ирана заявил, что оператор ракетной системы мог нарушить правила ведения огня "без получения разрешения".