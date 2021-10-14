Коронавирус. 17 областей соответствуют оранжевой зоне карантина – список
17 областей Украины соответствуют оранжевой зоне карантина, который введен из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В оранжевую зону карантина попали Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
Во всех этих областях, кроме Черкасской и Тернопольской, превышен уровень госпитализаций. Самый высокий показатель – в Херсонской (106,8 госпитализированных на 100 000 населения за последние семь дней) и Харьковской (99,8) областях.
Также в оранжевую зону области попадали из-за загруженности коек с кислородом и высокого коэффициента позитивных тестов на коронавирус.
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Оранжевая зона не предусматривает обязательное введение новых карантинных ограничений, объясняют в Минздраве. Однако она является сигналом – регион вскоре может перейти в красную зону, местные власти могут самостоятельно усиливать карантин.
- Почти во всей Украине действует желтая зона карантина. Завтра в красную зону перейдет Херсонская область, без введения красной зоны ужесточили карантин в Харькове, Львове и Одесской области.
- За прошедшие сутки в Украине выявили почти 19 000 заболевших коронавирусом. Больше всего – в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Житомирской областях.
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