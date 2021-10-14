Коронавирус. 17 областей соответствуют оранжевой зоне карантина – список

17 областей Украины соответствуют оранжевой зоне карантина, который введен из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В оранжевую зону карантина попали Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Во всех этих областях, кроме Черкасской и Тернопольской, превышен уровень госпитализаций. Самый высокий показатель – в Херсонской (106,8 госпитализированных на 100 000 населения за последние семь дней) и Харьковской (99,8) областях.

Также в оранжевую зону области попадали из-за загруженности коек с кислородом и высокого коэффициента позитивных тестов на коронавирус.

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Оранжевая зона не предусматривает обязательное введение новых карантинных ограничений, объясняют в Минздраве. Однако она является сигналом – регион вскоре может перейти в красную зону, местные власти могут самостоятельно усиливать карантин.

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Марк Сировой

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