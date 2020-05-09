Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в двух областях и Киеве

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Харьковской и Черновицкой областях, а также Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах: Черновицкой области (2179), Киеве (1771) и Ивано-Франковской области (1095).

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Черновицкой (82) и Харьковской (50) областях и в Киеве (50). В Луганской области третий день подряд не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19.

Данные по областям:

Черновицкая - 2179 случаев (82 новых);

Киев - 1771 (50);

Ивано-Франковская - 1095 (17);

Тернопольская - 977 (18);

Киевская - 959 (24);

Ровенская - 877 (22);

Львовская - 699 (39);

Днепропетровская - 681(29);

Закарпатская - 678 (34);

Одесская - 619 (36);

Винницкая - 522 (8);

Житомирская - 485 (5);

Харьковская - 528 (50);

Волынская - 445 (21);

Кировоградская - 411 (3);

Черкасская - 333 (2);

Запорожская - 320 (8);

Полтавская - 240 (1);

Николаевская - 204 (25);

Херсонская - 156 (7);

Хмельницкая - 165 (17);

Сумская - 152 (5);

Донецкая - 99 (8);

Черниговская - 73 (4);

Луганская - 42 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.