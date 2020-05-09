Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в двух областях и Киеве

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Харьковской и Черновицкой областях, а также Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах: Черновицкой области (2179), Киеве (1771) и Ивано-Франковской области (1095).
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Черновицкой (82) и Харьковской (50) областях и в Киеве (50). В Луганской области третий день подряд не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19.
Данные по областям:
Черновицкая - 2179 случаев (82 новых);
Киев - 1771 (50);
Ивано-Франковская - 1095 (17);
Тернопольская - 977 (18);
Киевская - 959 (24);
Ровенская - 877 (22);
Львовская - 699 (39);
Днепропетровская - 681(29);
Закарпатская - 678 (34);
Одесская - 619 (36);
Винницкая - 522 (8);
Житомирская - 485 (5);
Харьковская - 528 (50);
Волынская - 445 (21);
Кировоградская - 411 (3);
Черкасская - 333 (2);
Запорожская - 320 (8);
Полтавская - 240 (1);
Николаевская - 204 (25);
Херсонская - 156 (7);
Хмельницкая - 165 (17);
Сумская - 152 (5);
Донецкая - 99 (8);
Черниговская - 73 (4);
Луганская - 42 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.