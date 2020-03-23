Коронавирус. К вечеру 23 марта тест-системы будут во всех областях - Аваков

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

К концу дня 23 марта во все области Украины доставят достаточное количество тест-систем на коронавирус. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что под утро Нацгвардия в сопровождении медиков авиацией и спецавтомобилями начнет доставку поступивших тест систем по областям.

По его словам, до конца дня 23 марта достаточное количество тестов будет во всех областях страны.

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19 марта в Житомире был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

20 марта из Польши вернулись более 2400 украинцев.

Украина временно С 00:00 22 мартавременно прекратила пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне операции объединенных сил на Донбассе.

22 марта началось совместное патрулирование военных, полиции и нацгвардейцев в населенных пунктах и гарнизонах.

По состоянию на 22:30 22 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 26 новых. Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение в Украине чрезвычайного положения.

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