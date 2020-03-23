Коронавирус. К вечеру 23 марта тест-системы будут во всех областях - Аваков

К концу дня 23 марта во все области Украины доставят достаточное количество тест-систем на коронавирус. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.
Глава МВД отметил, что под утро Нацгвардия в сопровождении медиков авиацией и спецавтомобилями начнет доставку поступивших тест систем по областям.
По его словам, до конца дня 23 марта достаточное количество тестов будет во всех областях страны.
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Медведева Наталия