Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. К вечеру 23 марта тест-системы будут во всех областях - Аваков

Коронавирус. К вечеру 23 марта тест-системы будут во всех областях - Аваков - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)
23.03.2020, 00:44

К концу дня 23 марта во все области Украины доставят достаточное количество тест-систем на коронавирус

К концу дня 23 марта во все области Украины доставят достаточное количество тест-систем на коронавирус. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что под утро Нацгвардия в сопровождении медиков авиацией и спецавтомобилями начнет доставку поступивших тест систем по областям.

По его словам, до конца дня 23 марта достаточное количество тестов будет во всех областях страны.

  • 17 марта Кабмин усилил меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений
  • 19 марта в Житомире был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
  • 20 марта из Польши вернулись более 2400 украинцев.
  • С 00:00 22 марта Украина временно прекратила пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне операции объединенных сил на Донбассе.
  • 22 марта началось совместное патрулирование военных, полиции и нацгвардейцев в населенных пунктах и гарнизонах.
  • По состоянию на 22:30 22 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 26 новых. Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение в Украине чрезвычайного положения.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
арсен аваков тест карантин коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 