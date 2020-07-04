UA

Коронавирус. Киев и семь областей Украины не готовы к смягчению карантина

04.07.2020, 12:08
Коронавирус. Киев и семь областей Украины не готовы к смягчению карантина - Фото
Киевское кафе после ослабления карантина (Фото: пресс-служба КГГА)

Высокая недельная динамика заболеваемости COVID-19 наблюдается в Донецкой области, в Закарпатской больницы заполнены на 64%

В Киеве и семи областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На 4 июля одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Черниговская области.

В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, составила 63,55%.

Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Донецкой области - 376,89%.

Сводная информация по регионам (нажмите, чтобы увеличить):

Готовность областей к ослаблению карантина (Инфографика - МОЗ)

Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям: загруженности больниц, принимающих пациентов с COIVD-19, количеству проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус, проценту выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований, динамике недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
карантин коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Герои карантинного времени

Герои карантинного времени
 