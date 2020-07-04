Коронавирус. Киев и семь областей Украины не готовы к смягчению карантина
Высокая недельная динамика заболеваемости COVID-19 наблюдается в Донецкой области, в Закарпатской больницы заполнены на 64%
В Киеве и семи областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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На 4 июля одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Черниговская области.
В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, составила 63,55%.
Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Донецкой области - 376,89%.
Сводная информация по регионам (нажмите, чтобы увеличить):
Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям: загруженности больниц, принимающих пациентов с COIVD-19, количеству проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус, проценту выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований, динамике недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.
- За прошедшие сутки в мире зафиксировано 209 028 новых случаев COVID-19, всего заболело 11 182 576 человек.
- Во Львове запретили работу ночных клубов.
- Вчера карантин был усилен в Волынской области, Харькове и Закарпатской области.
- В Украине за вчерашний день выявлено 914 новых случаев COVID-19.
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