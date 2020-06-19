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Коронавирус. Чтобы карантин работал, надо четче коммуницировать - Зеленский

Коронавирус. Чтобы карантин работал, надо четче коммуницировать - Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
19.06.2020, 15:50

Президент Зеленский считает, что если лучше объяснять введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения, то люди будут лучше соблюдать карантин

Чтобы адаптивный карантин работал, необходимо четче объяснять людям его требования. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя на селекторном совещании рекордную суточную заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19.

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"Надо четче коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то больше будут соблюдать адаптивный карантин", - считает глава государства.

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На совещании Зеленскому также сообщили, что за последние несколько дней полиция в три раза увеличила число админпротоколов за нарушения карантина.

Члены Кабмина же отметили, что в случае введения нового жесткого карантина будет сильный удар по экономике. Премьер Денис Шмыгаль добавил, что и в других государствах выбрали путь адаптивного карантина, ужесточая ограничения лишь в тех регионах, где наблюдается рост заболеваемости.

  • 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.
  • За 18 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемости - 921 новый больной COVID-19 за сутки.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, комментируя вспышку коронавируса, что ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский карантин заболеваемость коронавирус COVID-19
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