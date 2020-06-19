Коронавирус. Чтобы карантин работал, надо четче коммуницировать - Зеленский

Чтобы адаптивный карантин работал, необходимо четче объяснять людям его требования. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя на селекторном совещании рекордную суточную заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Надо четче коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то больше будут соблюдать адаптивный карантин", - считает глава государства.
Читайте также: Кофе на карантине. Суд просит разъяснить, можно ли штрафовать Зеленского
На совещании Зеленскому также сообщили, что за последние несколько дней полиция в три раза увеличила число админпротоколов за нарушения карантина.
Члены Кабмина же отметили, что в случае введения нового жесткого карантина будет сильный удар по экономике. Премьер Денис Шмыгаль добавил, что и в других государствах выбрали путь адаптивного карантина, ужесточая ограничения лишь в тех регионах, где наблюдается рост заболеваемости.
Читайте также: Коронавирус. В Минздраве спрогнозировали число умерших до конца года - график