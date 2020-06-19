Коронавирус. Чтобы карантин работал, надо четче коммуницировать - Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Чтобы адаптивный карантин работал, необходимо четче объяснять людям его требования. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя на селекторном совещании рекордную суточную заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Надо четче коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то больше будут соблюдать адаптивный карантин", - считает глава государства.

Читайте также: Кофе на карантине. Суд просит разъяснить, можно ли штрафовать Зеленского

На совещании Зеленскому также сообщили, что за последние несколько дней полиция в три раза увеличила число админпротоколов за нарушения карантина.

Члены Кабмина же отметили, что в случае введения нового жесткого карантина будет сильный удар по экономике. Премьер Денис Шмыгаль добавил, что и в других государствах выбрали путь адаптивного карантина, ужесточая ограничения лишь в тех регионах, где наблюдается рост заболеваемости.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений. За 18 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемости - 921 новый больной COVID-19 за сутки.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, комментируя вспышку коронавируса, что ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.

Читайте также: Коронавирус. В Минздраве спрогнозировали число умерших до конца года - график