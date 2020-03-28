Коронавирус. Пограничники обнаружили двух людей, которые нарушили карантин

Карантин на украинской границе (Фото: Markiian Lyseiko/ЕРА)

Вчера пограничники обнаружили двух человек, которые нарушили карантинные обязательства. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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В одном из пунктов пропуска в Луганской области с целью выезда в РФ прибыла 44-летняя гражданка Украины, которая 22 марта прилетела из Греции в аэропорт "Борисполь", где оформила согласие на 14-дневную самоизоляцию.

По информации ГПСУ, она не соблюдала взятых на себя обязательств, поскольку уже 27 марта собиралась пересечь границу. По ее словам, затем она хотела навестить свою дочь во временно оккупированном Луганске и якобы не помнила, что подписывала соглашение на самоизоляцию.

В другом пункте пропуска в Сумской области пограничники обнаружили 43-летнего мужчину, который ранее на этом же КПП при пересечении границы также согласился на двухнедельную самоизоляцию. Он не сдержал взятого на себя обязательства, заявляют в ГПСУ.

Пограничники передали их полицейским, которые составили на граждан админпротоколы. Также пограничники разъяснили гражданке, которая пыталась попасть в Луганск, порядок следования на оккупированную территорию Донбасса и ответственность за нарушение этого порядка.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений .

перечень ограничений 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 10:00, 28 марта, в Украине было зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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