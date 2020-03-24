Коронавирус. ПЦУ готова предоставить помещения для больных

Митрополит Епифаний (Фото: пресс-служба ПЦУ)

Православная церковь Украины готова предоставить свои помещения для больных и тех, кто нуждается в обследовании на коронавирус. Об этом сообщил в Facebook предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Помещения, которые имеются в моем распоряжении как митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни их подготовят, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся для обследования или лечения", - написал он.

Митрополит также добавил, что так же ПЦУ будут поступать в епархиях по всей Украине, где возникнет такая возможность и необходимость.

12 марта Православная церковь Украины рекомендовала поклоны перед иконами вместо целования и другие меры на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

20 марта в Ватикане издали указ, в соответствии с которым верующие могут получать удаленное отпущение грехов в связи с пандемией коронавируса.

23 марта глава УГКЦ Святослав заявил, что Украинская греко-католическая церковь готова в случае эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине передать все свои храмы для нужд медиков, где священники вместе с врачами будут спасать людей.

Ранее сегодня, 24 марта, сообщалось, что ПЦУ разрешила проводить богослужения в храмах без личного присутствия мирян.

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