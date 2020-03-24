Коронавирус. ПЦУ готова предоставить помещения для больных

Православная церковь Украины готова предоставить свои помещения для больных и тех, кто нуждается в обследовании на коронавирус. Об этом сообщил в Facebook предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
"Помещения, которые имеются в моем распоряжении как митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни их подготовят, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся для обследования или лечения", - написал он.
Митрополит также добавил, что так же ПЦУ будут поступать в епархиях по всей Украине, где возникнет такая возможность и необходимость.
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