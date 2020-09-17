Коронавирус. В Харьковской области выявлено почти 500 новых заболевших — данные регионов

За прошедшие сутки новых заболевших COVID-19 выявили во всех регионах Украины

За последние сутки больше всего случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Харьковской (483) и Тернопольской (390) областях, а также в Киеве (379). Об этом свидетельствуют данные сайта Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заболевших выявили в Кировоградской области — 17 человек.

Цифры коронавирусной эпидемии за прошедшие сутки по регионам:

* Харьковская область - 483 новых случая (всего - 13 915 заболевших),

* Тернопольская - 390 (всего - 10394),

* Киев - 379 (всего - 18 449),

* Одесская - 325 (всего - 10 602),

* Львовская - 234 (всего - 17 664),

* Ивано-Франковская - 179 (всего - 11 856),

* Черновицкая - 147 (всего - 12 640),

* Киевская - 135 (всего - 7342),

* Днепропетровская - 114 (всего - 3653),

* Житомирская - 113 (всего - 4656),

* Черниговская - 112 (всего - 3034),

* Закарпатская - 102 (всего - 8931),

* Донецкая - 92 (всего - 2272),

* Ровненская - 90 (всего - 10 797),

* Волынская - 89 (всего - 6593),

* Сумская - 84 (всего - 2724),

* Запорожская - 82 (всего - 2673),

* Черкасская - 81 (всего - 2820),

* Николаевская - 81 (всего - 2252),

* Хмельницкая - 65 (всего - 4198),

* Винницкая - 63 (всего - 6593),

* Полтавская - 56 (всего - 1363),

* Луганская - 36 (всего - 689),

* Херсонская - 35 (всего - 737),

* Кировоградская - 17 (всего - 951).

Всего в Украине за сутки было зарегистрировано 3584 новых случая заболевания коронавирусом.

26 августа адаптивный карантин в стране продлили до ноября.

С 14 сентября в Украине начали действовать новые карантинные зоны, столица попала в орнажевую.

В ряде городов красной зоны местные власти отказались вводить ограничения: в Тернополе горсовет принял свое решение, а в Черновцах и Ивано-Франковске решили подать на Кабмин в суд.

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Дарья Мостовая

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