Коронавирус. В Киеве растет количество заболевших: карта по районам

За последние сутки в больницы столицы госпитализировали восемь пациентов

В Киеве за минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 125 человек (сутками ранее – 118), двое больных умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Количество больных COVID-19 в столице в последние дни увеличивается. Еще в 125 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет и девочка семи лет, а также - 61 мужчина от 21 до 75 лет и шесть мальчиков от 4 до 14 лет. Заразились, в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 25 человек, всего коронавирус преодолели 2058 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 36, в Шевченковском – 18, в Святошинском и Голосеевском районах - по 14 случаев", - уточнил Кличко.

Нажмите для увеличения

Фото: пресс-служба Виталия Кличко

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

10 июля сообщалось, что за сутки в Украине выздоровели от коронавируса более 1000 человек. Это рекорд.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.