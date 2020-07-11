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Коронавирус. В Киеве растет количество заболевших: карта по районам

11.07.2020, 14:14
Коронавирус. В Киеве растет количество заболевших: карта по районам - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За последние сутки в больницы столицы госпитализировали восемь пациентов

В Киеве за минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 125 человек (сутками ранее – 118), двое больных умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Количество больных COVID-19 в столице в последние дни увеличивается. Еще в 125 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет и девочка семи лет, а также - 61 мужчина от 21 до 75 лет и шесть мальчиков от 4 до 14 лет. Заразились, в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 25 человек, всего коронавирус преодолели 2058 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 36, в Шевченковском – 18, в Святошинском и Голосеевском районах - по 14 случаев", - уточнил Кличко.

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Карта заболеваемости коронавирусом по районам Киева

Фото: пресс-служба Виталия Кличко

  • 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • 10 июля сообщалось, что за сутки в Украине выздоровели от коронавируса более 1000 человек. Это рекорд.

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Арина Толина
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