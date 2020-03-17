Коронавирус. В Минздраве объяснили украинцам, почему закрыли метро

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине необходимость закрытия метро из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) вызвана "чрезвычайно тесным контактом между пассажирами" в часы пик. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Мы все знаем, что такое метрополитен, и мы знаем, какое количество населения проезжает в одном вагоне особенно в часы пик. Это чрезвычайно тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие защитные средства", - отметил Ляшко.

По его словам, когда в таком контакте появляется один заболевший, то "капельки слизи или других биологических жидкостей 100% попадают на слизистые оболочки другого человека".

"Это приводит к значительному росту числа контактов, которые очень сложно отследить... Мы работаем на опережение. Давайте прислушиваться к рекомендациям", - подчеркнул Ляшко.

Ранее Ляшко заявил, что четыре человека из семи украинцев заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19) внутри страны, не путешествуя за границу.

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