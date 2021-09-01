Коронавирус. В последний день лета в Украине выявили 2075 заболевших – данные по областям
В последний день лета, 31 августа, в Украине выявили 2075 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1356). Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки по всей стране умерли 44 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 51), выздоровели 925 человек (1257), были госпитализированы – 874 (470).
За сутки в Украине сделали 63 401 тест на коронавирус (46 014): методом ПЦР – 28 140 (21 236), ИФА – 8159 (7031), экспресс-тестов – 27 102 (17 747).
На 1 сентября в Украине выявили 2 288 371 заболевших COVID-19, умерли 53 833 инфицированных коронавирусом, выздоровели 2 208 865 человек.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 268 выявленных больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 204);
Винницкая область – 34 (29);
Волынская – 35 (18);
Днепропетровская – 108 (59);
Донецкая – 139 (59);
Житомирская – 63 (25);
Закарпатская – 24 (12);
Запорожская – 58 (80);
Ивано-Франковская – 81 (31);
Киевская – 70 (28);
Кировоградская – 15 (13);
Луганская – 115 (106);
Львовская – 121 (51);
Николаевская – 33 (16);
Одесская – 103 (127);
Полтавская – 28 (59);
Ровенская – 65 (40);
Сумская – 43 (25);
Тернопольская – 73 (20);
Харьковская – 177 (144);
Херсонская – 120 (26);
Хмельницкая – 93 (50);
Черкасская – 49 (28);
Черновицкая – 128 (87);
Черниговская – 32 (19).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Вчера в Украине достигли отметки в 9 млн сделанных прививок от COVID-19. Самые популярные вакцины – от Pfizer/BioNTech, Moderna и Sinovac.
- Минздрав рассчитывает получить 28 млн доз вакцин от коронавируса до конца года. На прошлых выходных Украина получила почти 200 000 доз вакцины Pfizer от США.
- В Украине заканчивается вакцина Moderna. Сейчас ею делают лишь вторые прививки, а в сентябре новой партии не ожидается.
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