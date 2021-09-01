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Коронавирус. В последний день лета в Украине выявили 2075 заболевших – данные по областям

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01.09.2021, 08:23
Коронавирус. В последний день лета в Украине выявили 2075 заболевших – данные по областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В последний день лета, 31 августа, в Украине выявили 2075 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1356). Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки по всей стране умерли 44 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 51), выздоровели 925 человек (1257), были госпитализированы – 874 (470).

За сутки в Украине сделали 63 401 тест на коронавирус (46 014): методом ПЦР – 28 140 (21 236), ИФА – 8159 (7031), экспресс-тестов – 27 102 (17 747).

На 1 сентября в Украине выявили 2 288 371 заболевших COVID-19, умерли 53 833 инфицированных коронавирусом, выздоровели 2 208 865 человек.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 268 выявленных больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 204);
Винницкая область – 34 (29);
Волынская – 35 (18);
Днепропетровская – 108 (59);
Донецкая – 139 (59);
Житомирская – 63 (25);
Закарпатская – 24 (12);
Запорожская – 58 (80);
Ивано-Франковская – 81 (31);
Киевская – 70 (28);
Кировоградская – 15 (13);
Луганская – 115 (106);
Львовская – 121 (51);
Николаевская – 33 (16);
Одесская – 103 (127);
Полтавская – 28 (59);
Ровенская – 65 (40);
Сумская – 43 (25);
Тернопольская – 73 (20);
Харьковская – 177 (144);
Херсонская – 120 (26);
Хмельницкая – 93 (50);
Черкасская – 49 (28);
Черновицкая – 128 (87);
Черниговская – 32 (19).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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