Коронавирус. В Украине – 14 490 заболевших за сутки, госпитализированы почти 4900 человек
14.11.2021, 08:17
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
За прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине выявили 14 490 заболевших коронавирусом (днем ранее – 23 572), выздоровели 11 146 инфицированных (25 415). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Среди заболевших – 1069 детей и 135 медиков.
Также в Украине вчера умерли 403 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 695), были госпитализированы – 4881.
Официально сделали 77 713 тестов (126 841).
На утро 14 ноября в Украине выявили 3 217 639 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 76 705 человек, выздоровели – 2 631 240.
- В красной зоне карантина с наиболее строгими ограничениями находятся Киев и 17 областях. В трех областях красной зоны ситуация с коронавирусом стабилизируется. Наоборот перейти в красную зону карантина могут Харьковская и Винницкая области.
- Ученые НАН предполагают, что Украина уже прошла пик осенней волны коронавируса, но Киев к нему приближается.
- На этой неделе ЕС исключил Украину из зеленого списка для путешествий. В МИД заявили, что это не приведет к тотальному закрытию границ. Посмотреть список открытых стран Европы можно здесь.
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