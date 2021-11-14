Коронавирус. В Украине – 14 490 заболевших за сутки, госпитализированы почти 4900 человек

За прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине выявили 14 490 заболевших коронавирусом (днем ранее – 23 572), выздоровели 11 146 инфицированных (25 415). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Среди заболевших – 1069 детей и 135 медиков.

Также в Украине вчера умерли 403 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 695), были госпитализированы – 4881.

Официально сделали 77 713 тестов (126 841).

На утро 14 ноября в Украине выявили 3 217 639 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 76 705 человек, выздоровели – 2 631 240.

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Владислав Сердюк

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