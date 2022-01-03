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Коронавирус. В Украине – 1804 заболевших за сутки, госпитализированы почти 1900 человек

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2022, 08:20
Коронавирус. В Украине – 1804 заболевших за сутки, госпитализированы почти 1900 человек - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 2 января, в Украине выявили 1804 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1863). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Среди них – 97 детей и 24 медиков. 

По всей стране за сутки умерли 114 больных COVID-19 (днем ранее – 98). Выздоровели – 2537 (2259), были госпитализированы – 1168 (0).

Было сделано 17 437 тестов (20 588). 

На утро 3 января в Украине выявили 3 676 342 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 96 301 человек, выздоровели – 3 479 725.

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Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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