Коронавирус. В Украине – 1804 заболевших за сутки, госпитализированы почти 1900 человек

За прошедшие сутки, 2 января, в Украине выявили 1804 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1863). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Среди них – 97 детей и 24 медиков.

По всей стране за сутки умерли 114 больных COVID-19 (днем ранее – 98). Выздоровели – 2537 (2259), были госпитализированы – 1168 (0).

Было сделано 17 437 тестов (20 588).

На утро 3 января в Украине выявили 3 676 342 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 96 301 человек, выздоровели – 3 479 725.

Базовая стратегия Минздрава – ревакцинация украинцев двумя дозами через год после первого курса прививок.

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Владислав Сердюк

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