Коронавирус. В Украине 4647 заболевших, в лидерах – Харьковская и Днепропетровская области

За прошедшие сутки, 25 сентября, в Украине выявили 4647 заболевших COVID-19 (днем ранее – 8267), больше всего заразившихся коронавирусом – в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) та Тернопольской (234) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 69 больных COVID-19 (днем ранее – 133), выздоровели 983 пациента (2821), были госпитализированы 2325 инфицированных (2035).

По всей стране сделали 50 021 тестов на коронавирус (79 079). На утро 26 сентября в Украине зарегистрировали 2 392 397 заболевших COVID-19: выздоровели 2 244 192 пациентов, умерли – 55 626.

На этой неделе в Украине начала действовать желтая зона карантина. Большинство ограничений не распространяются на вакцинированных от коронавируса, переболевших в течение последних шести месяцев и тех, кто недавно сделал тест на COVID-19.

Более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса, несмотря на то, что вакцины доступны всем желающим.

Минздрав предлагает ввести обязательную вакцинацию для работников сферы образования и чиновников.

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Владислав Сердюк

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