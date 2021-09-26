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Коронавирус. В Украине 4647 заболевших, в лидерах – Харьковская и Днепропетровская области

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2021, 08:15
Коронавирус. В Украине 4647 заболевших, в лидерах – Харьковская и Днепропетровская области - Фото
Больница с ковидными пациентами (Фото: скриншот видео Радио Свобода)

За прошедшие сутки, 25 сентября, в Украине выявили 4647 заболевших COVID-19 (днем ранее – 8267), больше всего заразившихся коронавирусом – в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) та Тернопольской (234) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 69 больных COVID-19 (днем ранее – 133), выздоровели 983 пациента (2821), были госпитализированы 2325 инфицированных (2035).

По всей стране сделали 50 021 тестов на коронавирус (79 079). На утро 26 сентября в Украине зарегистрировали 2 392 397 заболевших COVID-19: выздоровели 2 244 192 пациентов, умерли – 55 626.

Читайте также: Коронавирус. Украина третья в Европе по заболевшим за сутки и четвертая – по умершим

Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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