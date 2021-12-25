Коронавирус. В Украине – 5276 заболевших за сутки, госпитализированы почти 1700 человек
25.12.2021, 09:40
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
Вчера, 24 декабря, в Украине выявили 5276 заболевших COVID-19 (днем ранее – 6647). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Среди заболевших – 378 детей и 90 медиков.
Вчера в Украине умерли 268 больных COVID-19 (днем ранее – 248), выздоровели – 15 639 (14 874), были госпитализированы – 1689 (1646).
По всей стране сделали 63 855 тестов на коронавирус (62 971).
На утро 25 декабря в Украине зафиксировали 3 642 314 заболевших за все время эпидемии: умерли 94 700 пациента, выздоровели – 3 423 933.
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- ВОЗ призывает к бустерной вакцинации от COVID-19 на фоне распространения штамма омикрон.
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