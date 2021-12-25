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Коронавирус. В Украине – 5276 заболевших за сутки, госпитализированы почти 1700 человек

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2021, 09:40
Коронавирус. В Украине – 5276 заболевших за сутки, госпитализированы почти 1700 человек - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 24 декабря, в Украине выявили 5276 заболевших COVID-19 (днем ранее – 6647). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Среди заболевших – 378 детей и 90 медиков. 

Вчера в Украине умерли 268 больных COVID-19 (днем ранее – 248), выздоровели – 15 639 (14 874), были госпитализированы – 1689 (1646).

По всей стране сделали 63 855 тестов на коронавирус (62 971).

На утро 25 декабря в Украине зафиксировали 3 642 314 заболевших за все время эпидемии: умерли 94 700 пациента, выздоровели – 3 423 933.

Читайте также: Обнадеживающие результаты. Похоже, омикрон на 50-70% реже приводит к госпитализации

Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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