Коронавирус. В Украине – 5276 заболевших за сутки, госпитализированы почти 1700 человек

Вчера, 24 декабря, в Украине выявили 5276 заболевших COVID-19 (днем ранее – 6647). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Среди заболевших – 378 детей и 90 медиков.

Вчера в Украине умерли 268 больных COVID-19 (днем ранее – 248), выздоровели – 15 639 (14 874), были госпитализированы – 1689 (1646).

По всей стране сделали 63 855 тестов на коронавирус (62 971).

На утро 25 декабря в Украине зафиксировали 3 642 314 заболевших за все время эпидемии: умерли 94 700 пациента, выздоровели – 3 423 933.

Коронавирус догоняет рак по причинам смерти украинцев в 2021 году, говорят в Госстате.

Ученые из Института армии США им. Уолтера Рида вскоре рассчитывают объявить об успешной разработке вакцины "против всех штаммов коронавируса".

ВОЗ призывает к бустерной вакцинации от COVID-19 на фоне распространения штамма омикрон.

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Владислав Сердюк

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