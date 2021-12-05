Коронавирус. В Украине – 6622 заболевших за сутки, госпитализированы почти 3000 человек

За прошедшие сутки в Украине выявили 6622 заболевших коронавирусом (днем ранее – 13 206). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Среди них - 690 детей и 68 медработников.

За сутки умерли 278 пациентов с коронавирусом (436), выздоровели – 9274 (22 765), были госпитализированы – 2926.

Было сделано 50 141 (84 942) тестов.

На утро 5 декабря в Украине выявили 3 497 477 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 88 280 человек, выздоровели - 3 050 659.

26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР. Из-за него ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки. Украина закрыла въезд иностранцам из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

По состоянию на начало декабря в Украине 43,8% взрослого населения получили как минимум одну прививку против COVID-19, 37,2% – прошли полный курс вакцинации.

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Владислав Сердюк

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