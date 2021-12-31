Коронавирус. В Украине 7000 заболевших за сутки: в лидерах – Киев и Одесская область

За прошедшие сутки в Украине выявили 7029 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5930). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (1179), Одесской (595), Полтавской (486), Донецкой (362) и Черкасской (299) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 209 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 278), выздоровели – 8609 (10 369), были госпитализированы – 1578 (1747).

Было сделано 71 748 тестов (79 560). Методом ПЦР – 29 446 (32 605), ИФА – 4748 (6018), экспресс-тестов – 37 554 (40 937).

На утро 31 декабря в Украине выявили 3 667 649 заболевших за все время эпидемии: умерли 95 899 человек, выздоровели – 3 468 858.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1179 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 1263);

Винницкая область – 266 (271);

Волынская – 104 (126);

Днепропетровская – 187 (185);

Донецкая – 362 (350);

Житомирская – 205 (61);

Закарпатская – 176 (214);

Запорожская – 225 (206);

Ивано-Франковская – 303 (225);

Киевская – 266 (235);

Кировоградская – 53 (60);

Луганская – 55 (86);

Львовская – 487 (256);

Николаевская – 167 (140);

Одесская – 595 (339);

Полтавская – 486 (443);

Ровенская – 206 (108);

Сумская – 218 (188);

Тернопольская – 200 (113);

Харьковская – 236 (271);

Херсонская – 55 (76);

Хмельницкая – 261 (296);

Черкасская – 299 (297);

Черновицкая – 155 (121);

Черниговская – 283 (0).

Нет данных с временно оккупированных Крыма и территорий Донбасса.

Под Новый год Украина вышла из красной зоны карантина. Последними ее покинули Волынская и Запорожская области.

ВОЗ предупреждает: быстрое распространение штаммов коронавируса дельта и омикрон создает "цунами заболеваемости".

Штамм омикрон уже распространяется в Украине. Инфицированные выявлены в Киеве, Днепре и Львове.

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Марк Сировой

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