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Коронавирус. В Украине 7000 заболевших за сутки: в лидерах – Киев и Одесская область

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31.12.2021, 08:21
Коронавирус. В Украине 7000 заболевших за сутки: в лидерах – Киев и Одесская область - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 7029 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5930). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (1179), Одесской (595), Полтавской (486), Донецкой (362) и Черкасской (299) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 209 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 278), выздоровели – 8609 (10 369), были госпитализированы – 1578 (1747).

Было сделано 71 748 тестов (79 560). Методом ПЦР – 29 446 (32 605), ИФА – 4748 (6018), экспресс-тестов – 37 554 (40 937).

На утро 31 декабря в Украине выявили 3 667 649 заболевших за все время эпидемии: умерли 95 899 человек, выздоровели – 3 468 858.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1179 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 1263);
Винницкая область – 266 (271);
Волынская – 104 (126);
Днепропетровская – 187 (185);
Донецкая – 362 (350);
Житомирская – 205 (61);
Закарпатская – 176 (214);
Запорожская – 225 (206);
Ивано-Франковская – 303 (225);
Киевская – 266 (235);
Кировоградская – 53 (60);
Луганская – 55 (86);
Львовская – 487 (256);
Николаевская – 167 (140);
Одесская – 595 (339);
Полтавская – 486 (443);
Ровенская – 206 (108);
Сумская – 218 (188);
Тернопольская – 200 (113);
Харьковская – 236 (271);
Херсонская – 55 (76);
Хмельницкая – 261 (296);
Черкасская – 299 (297);
Черновицкая – 155 (121);
Черниговская – 283 (0).

Нет данных с временно оккупированных Крыма и территорий Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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