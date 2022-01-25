Коронавирус. В Украине более 19 000 заболевших за сутки: в лидерах Киев и западные области

За прошедшие сутки, 24 января, в Украине выявили 19 118 заболевших коронавирусом (днем ранее – 12 915). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1589), во Львовской (2299), Ивано-Франковской (1387) и Тернопольской (1164) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умер 161 инфицированный (днем ранее – 67), были госпитализированы – 1507 (1836), выздоровели – 5863 (2430).

Было сделано 110 121 тест на коронавирус (50 680). Методом ПЦР – 58 184 (26 131), ИФА – 6374 (2683), экспресс-тестов – 45 563 (21 866).

На утро 25 января в Украине выявили 3 889 488 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 99 443 человека, выздоровели – 3 591 201.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1589 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 464);

Винницкая область – 1207 (524);

Волынская – 492 (251);

Днепропетровская – 574 (349);

Донецкая – 788 (84);

Житомирская – 269 (798);

Закарпатская – 680 (304);

Запорожская – 462 (63);

Ивано-Франковская – 1387 (1765);

Киевская – 745 (256);

Кировоградская – 95 (90);

Луганская – 387 (19);

Львовская – 2299 (2036);

Николаевская – 306 (209);

Одесская – 910 (670);

Полтавская – 697 (164);

Ровенская – 809 (394);

Сумская – 809 (856);

Тернопольская – 1164 ​​(661);

Харьковская – 1038 (1019);

Херсонская – 122 (142);

Хмельницкая – 579 (536);

Черкасская – 490 (157);

Черновицкая – 919 (837);

Черниговская – 301 (267).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Оксана Житнюк

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