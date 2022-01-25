Коронавирус. В Украине более 19 000 заболевших за сутки: в лидерах Киев и западные области
За прошедшие сутки, 24 января, в Украине выявили 19 118 заболевших коронавирусом (днем ранее – 12 915). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1589), во Львовской (2299), Ивано-Франковской (1387) и Тернопольской (1164) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умер 161 инфицированный (днем ранее – 67), были госпитализированы – 1507 (1836), выздоровели – 5863 (2430).
Было сделано 110 121 тест на коронавирус (50 680). Методом ПЦР – 58 184 (26 131), ИФА – 6374 (2683), экспресс-тестов – 45 563 (21 866).
На утро 25 января в Украине выявили 3 889 488 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 99 443 человека, выздоровели – 3 591 201.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1589 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 464);
Винницкая область – 1207 (524);
Волынская – 492 (251);
Днепропетровская – 574 (349);
Донецкая – 788 (84);
Житомирская – 269 (798);
Закарпатская – 680 (304);
Запорожская – 462 (63);
Ивано-Франковская – 1387 (1765);
Киевская – 745 (256);
Кировоградская – 95 (90);
Луганская – 387 (19);
Львовская – 2299 (2036);
Николаевская – 306 (209);
Одесская – 910 (670);
Полтавская – 697 (164);
Ровенская – 809 (394);
Сумская – 809 (856);
Тернопольская – 1164 (661);
Харьковская – 1038 (1019);
Херсонская – 122 (142);
Хмельницкая – 579 (536);
Черкасская – 490 (157);
Черновицкая – 919 (837);
Черниговская – 301 (267).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- В Украине началась новая волна коронавируса из-за штамма омикрон. На пике ожидается по 59 000 заболевших COVID-19 ежедневно или больше.
- С 24 января Ивано-Франковская область перешла в красную зону карантина.
- Бустерная вакцинация доступна всем желающим через полгода после второй дозы прививки.
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