Коронавирус. В Украине более 38 000 заболевших за сутки, лидеры – Киев и Одесская область
За сутки, 8 февраля, в Украине выявили 38 257 заболевших СOVID-19 (днем ранее – 34 353). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (3684), Одесской (3587), Харьковской (2293), Львовской (2161) и Днепропетровской (2111) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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По всей Украине вчера умерли 240 больных COVID-19 (днем ранее – 255), выздоровели – 17 063 (15 193), были госпитализированы – 4385 (2168).
Официально сделали 177 012 тестов (131 881). Методом ПЦР – 85 412 (68 778), ИФА – 7738 (5358), экспресс-тестов – 83 862 (57 745).
На утро 9 февраля в Украине зафиксировали 4 380 047 заболевших за все время эпидемии: умерли 101 887 инфицированных, выздоровели – 3 713 348.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 3864 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2862);
Винницкая область – 100 (857);
Волынская – 1120 (1138);
Днепропетровская – 2111 (1960);
Донецкая – 1881 (1532);
Житомирская – 1557 (739);
Закарпатская – 978 (786);
Запорожская – 1431 (1262);
Ивано-Франковская – 750 (540);
Киевская – 1314 (1113);
Кировоградская – 344 (328);
Луганская – 774 (727);
Львовская – 2161 (2336);
Николаевская – 819 (862);
Одесская – 3587 (3921);
Полтавская – 1454 (1264);
Ровенская – 2006 (1827);
Сумская – 1597 (1555);
Тернопольская – 1011 (1415);
Харьковская – 2293 (2022);
Херсонская – 1012 (963);
Хмельницкая – 2093 (1210);
Черкасская – 1120 (1169);
Черновицкая – 929 (968);
Черниговская – 1141 (997).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- Из-за отсутствия вакцинации в Украине отстранили от работы более 7500 человек.
- По прогнозу КШЭ, Украина может достичь пика заболеваемости в течение двух недель.
- С 11 февраля в красную зону карантина перейдут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.
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