Коронавирус. В Украине более 38 000 заболевших за сутки, лидеры – Киев и Одесская область

За сутки, 8 февраля, в Украине выявили 38 257 заболевших СOVID-19 (днем ранее – 34 353). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (3684), Одесской (3587), Харьковской (2293), Львовской (2161) и Днепропетровской (2111) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По всей Украине вчера умерли 240 больных COVID-19 (днем ранее – 255), выздоровели – 17 063 (15 193), были госпитализированы – 4385 (2168).

Официально сделали 177 012 тестов (131 881). Методом ПЦР – 85 412 (68 778), ИФА – 7738 (5358), экспресс-тестов – 83 862 (57 745).

На утро 9 февраля в Украине зафиксировали 4 380 047 заболевших за все время эпидемии: умерли 101 887 инфицированных, выздоровели – 3 713 348.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 3864 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2862);

Винницкая область – 100 (857);

Волынская – 1120 (1138);

Днепропетровская – 2111 (1960);

Донецкая – 1881 (1532);

Житомирская – 1557 (739);

Закарпатская – 978 (786);

Запорожская – 1431 (1262);

Ивано-Франковская – 750 (540);

Киевская – 1314 (1113);

Кировоградская – 344 (328);

Луганская – 774 (727);

Львовская – 2161 (2336);

Николаевская – 819 (862);

Одесская – 3587 (3921);

Полтавская – 1454 (1264);

Ровенская – 2006 (1827);

Сумская – 1597 (1555);

Тернопольская – 1011 (1415);

Харьковская – 2293 (2022);

Херсонская – 1012 (963);

Хмельницкая – 2093 (1210);

Черкасская – 1120 (1169);

Черновицкая – 929 (968);

Черниговская – 1141 (997).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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