Коронавирус. В Украине более 600 новых заболевших, лидеры – Киев и Одесская область

За прошедшие сутки в Украине выявили 655 заболевших COVID-19 (днем ранее – 598), больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Украине умерли 13 больных коронавирусом за сутки (днем ранее – 25), выздоровели – 577 (540), госпитализированы – 508 (279).

Сделано 43 503 теста на COVID-19 (42 411). Методом ПЦР – 18 151 (21 459), ИФА – 9082 (8387), экспресс-тестов на антиген – 16 270 (12 565).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 245 930 заболевших COVID-19: выздоровели 2 812 505 пациентов, умерли – 52 769.

Читайте также: Власти России в пять раз занизили официальные данные по COVID-19 – Медуза

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 232 новых больных COVID-19 (днем ранее – 228)

Винницкая – 12 (9);

Волынская – 6 (4);

Днепропетровская – 27 (32);

Донецкая – 39 (48);

Житомирская – 10 (11);

Закарпатская – 10 (5);

Запорожская – 31 (14)

Ивано-Франковск – 8 (7);

Киевская – 13 (6);

Кировоградская – 4 (1);

Луганская – 28 (35)

Львовская – 24 (20)

Николаевская – 14 (4);

Одесская – 59 (35)

Полтавская – 10 (15);

Ровенская – 4 (3);

Сумская – 17 (35)

Тернопольская – 9 (1);

Харьковская – 41 (18)

Херсонская – 26 (30);

Хмельницкая – 14 (19)

Черкасская – 12 (13);

Черновицкая – 4 (4);

Черниговская – 1 (1).

Нет статистики с временно оккупированного Крыма и Донбасса.

Читайте также: Ученые проверили население коммуны в Италии на антитела к коронавирусу: что выяснилось

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.