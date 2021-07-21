Коронавирус. В Украине более 600 новых заболевших, лидеры – Киев и Одесская область
За прошедшие сутки в Украине выявили 655 заболевших COVID-19 (днем ранее – 598), больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В Украине умерли 13 больных коронавирусом за сутки (днем ранее – 25), выздоровели – 577 (540), госпитализированы – 508 (279).
Сделано 43 503 теста на COVID-19 (42 411). Методом ПЦР – 18 151 (21 459), ИФА – 9082 (8387), экспресс-тестов на антиген – 16 270 (12 565).
С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 245 930 заболевших COVID-19: выздоровели 2 812 505 пациентов, умерли – 52 769.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 232 новых больных COVID-19 (днем ранее – 228)
Винницкая – 12 (9);
Волынская – 6 (4);
Днепропетровская – 27 (32);
Донецкая – 39 (48);
Житомирская – 10 (11);
Закарпатская – 10 (5);
Запорожская – 31 (14)
Ивано-Франковск – 8 (7);
Киевская – 13 (6);
Кировоградская – 4 (1);
Луганская – 28 (35)
Львовская – 24 (20)
Николаевская – 14 (4);
Одесская – 59 (35)
Полтавская – 10 (15);
Ровенская – 4 (3);
Сумская – 17 (35)
Тернопольская – 9 (1);
Харьковская – 41 (18)
Херсонская – 26 (30);
Хмельницкая – 14 (19)
Черкасская – 12 (13);
Черновицкая – 4 (4);
Черниговская – 1 (1).
Нет статистики с временно оккупированного Крыма и Донбасса.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко говорит, что через месяц-два более заразный штамм дельта коронавируса вытеснит остальные штаммы. В связи с этим необходимо ускорить вакцинацию.
- В НАН предупреждают: Украине грозит взрывной рост заболеваемости коронавирусом, появилось три новых эпицентра COVID-19.
- Сегодня в Украине начинается пятый этап вакцинации от коронавируса. Все желающие взрослые (18+) могут вакцинироваться в ближайшем прививочном пункте, пункте массовой вакцинации или как организованный коллектив.
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