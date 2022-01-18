Коронавирус. В Украине более 8500 заболевших за сутки: Киев вернулся в лидеры

За сутки 17 января в Украине выявили 8558 заболевших COVID-19 (днем ранее – 5072). Больше всего новых больных коронавирусом – в Киеве (972), Львовской (870), Харьковской (678) и Ивано-Франковской (640) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 188 больных COVID-19 (днем ранее – 78), выздоровели – 5761 (2520), были госпитализированы – 1125 (1213).

Официально сделали 79 696 тестов (35 464). Методом ПЦР – 37 678 (14 616), ИФА – 5619 (2240), экспресс-тестов – 36 399(18 608).

На утро 17 января в Украине зафиксировали 3 768 088 заболевших за все время эпидемии: умерли 98 549 человек, выздоровели – 3 561 923.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 972 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 510);

Винницкая область – 372 (194);

Волынская – 142 (101);

Днепропетровская – 286 (127);

Донецкая – 365 (52);

Житомирская – 58 (252);

Закарпатская – 230 (133);

Запорожская – 188 (18);

Ивано-Франковская – 640 (492);

Киевская – 345 (132);

Кировоградская – 61 (82);

Луганская – 207 (4);

Львовская – 870 (854);

Николаевская – 148 (31);

Одесская – 350 (224);

Полтавская – 473 (49);

Ровенская – 370 (86);

Сумская – 384 (189);

Тернопольская – 282 (314);

Харьковская – 678 (647);

Херсонская – 58 (36);

Хмельницкая – 239 (68);

Черкасская – 214 (88);

Черновицкая – 475 (344);

Черниговская – 151 (45).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

В Украине начинается новая волна коронавируса, предупреждает НАН. Из-за штамма омикрон она будет стремительнее предыдущих.

В Украине разрешили бустерную вакцинацию от COVID-19. Получить ее можно через полгода после второй дозы, сертификаты о третьей прививке появятся к концу января.

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Марк Сировой

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