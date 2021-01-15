Коронавирус. В Украине падает суточное число тестов, но растет количество заболевших
Вчера, 14 января, в Украине выявили 8199 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7925), было сделано 49 596 тестов на COVID-19 (54 265). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Больше всего новых заболевших выявили в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.
За сутки умерли 166 инфицированных (днем ранее – 162), выздоровели – 10 328 (10 192), были госпитализированы – 2152 (2229).
Основным методом ПЦР сделали 30 255 тестов (33 349), а выявляющим и заболевших методом ИФА – 19 371 (20 916).
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 146 963 заболевших, выздоровел 847 391 пациент, умерли 20 542 инфицированных.
Читайте также: Долгосрочные последствия. Китайцы раскрыли, как пациенты живут через полгода после ковида
Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Киев – 896 случаев за сутки (днем ранее – 794);
Винницкая область – 209 (214);
Волынская – 127 (221);
Днепропетровская – 533 (317);
Донецкая – 443 (588);
Житомирская – 214 (373);
Закарпатская – 100 (119);
Запорожская – 629 (554);
Ивано-Франковская – 173 (141);
Киевская – 588 (410);
Кировоградская – 78 (83);
Луганская – 179 (214);
Львовская – 525 (482);
Николаевская – 489 (460);
Одесская – 592 (357);
Полтавская – 287 (345);
Ровенская – 242 (280);
Сумская – 344 (265);
Тернопольская – 191 (209);
Харьковская – 310 (378);
Херсонская – 121 (117);
Хмельницкая – 146 (229);
Черкасская – 281 (307);
Черновицкая – 227 (196);
Черниговская – 275 (272).
- В Украине с 8 по 24 января действует усиленный карантин. Степанов говорит, что досрочно прекращать его не будут, а с 25 января Минздрав планирует перейти к адаптивному карантину.
- Глава МОЗ ожидает, что массовая вакцинация начнется в феврале, а украинцы будут получать COVID-паспорта также, как и граждане Евросоюза.
Читайте также: "Хотим конечные выводы". Реакция Степанова на 50% эффективности вакцины для Украины
Комментарии