Коронавирус. В Украине падает суточное число тестов, но растет количество заболевших

Вчера, 14 января, в Украине выявили 8199 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7925), было сделано 49 596 тестов на COVID-19 (54 265). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

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Больше всего новых заболевших выявили в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

За сутки умерли 166 инфицированных (днем ранее – 162), выздоровели – 10 328 (10 192), были госпитализированы – 2152 (2229).

Основным методом ПЦР сделали 30 255 тестов (33 349), а выявляющим и заболевших методом ИФА – 19 371 (20 916).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 146 963 заболевших, выздоровел 847 391 пациент, умерли 20 542 инфицированных.

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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 896 случаев за сутки (днем ранее – 794);

Винницкая область – 209 (214);

Волынская – 127 (221);

Днепропетровская – 533 (317);

Донецкая – 443 (588);

Житомирская – 214 (373);

Закарпатская – 100 (119);

Запорожская – 629 (554);

Ивано-Франковская – 173 (141);

Киевская – 588 (410);

Кировоградская – 78 (83);

Луганская – 179 (214);

Львовская – 525 (482);

Николаевская – 489 (460);

Одесская – 592 (357);

Полтавская – 287 (345);

Ровенская – 242 (280);

Сумская – 344 (265);

Тернопольская – 191 (209);

Харьковская – 310 (378);

Херсонская – 121 (117);

Хмельницкая – 146 (229);

Черкасская – 281 (307);

Черновицкая – 227 (196);

Черниговская – 275 (272).

В Украине с 8 по 24 января действует усиленный карантин. Степанов говорит, что досрочно прекращать его не будут, а с 25 января Минздрав планирует перейти к адаптивному карантину.

Глава МОЗ ожидает, что массовая вакцинация начнется в феврале, а украинцы будут получать COVID-паспорта также, как и граждане Евросоюза.

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Марк Сировой

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