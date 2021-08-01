Коронавирус. В Украине под 500 новых заболевших, лидеры – Киев и Одесская область
В Украине за прошедшие выявили 484 заболевших COVID-19 (днем ранее – 916). Больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли шестеро больных COVID-19 (днем ранее – 15): выздоровел 131 человек (510), были госпитализированы – 473 (486).
Было сделано 26 450 тестов на коронавирус (42 546): методом ПЦР – 13 745 (20 659), ИФА – 2676 (7895), экспресс-тестов – 10 029 (13 992).
С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 253 269 заболевших COVID-19: выздоровели 2 186 994 человек, умерли – 52 951.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 86 случаев COVID-19 за сутки (днем ранее – 176)
Винницкая область – 18 (9);
Волынская – 3 (6);
Днепропетровская – 41 (56);
Донецкая – 14 (73)
Житомирская – 24 (27);
Закарпатская – 2 (11)
Запорожская – 16 (29);
Ивано-Франковск – 8 (22)
Киевская – 24 (39);
Кировоградская – 4 (17)
Луганская – 12 (27);
Львовская – 12 (48);
Николаевская – 20 (22);
Одесская – 55 (85);
Полтавская – 10 (28)
Ровенская – 5 (12)
Сумская – 16 (34)
Тернопольская – 21 (17);
Харьковская – 40 (70)
Херсонская – 24 (15);
Хмельницкая – 4 (41);
Черкасская – 7 (13)
Черновицкая – 12 (19)
Черниговская – 6 (20).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- 28 июля Кабмин ужесточил правила въезда в Украину из-за распространения в мире более заразного штамма дельта коронавируса. У вакцинированных от COVID-19 будут преимущества.
- С 21 июля получить вакцину в Украине может любой желающий взрослый. Со следующей недели в Украине можно будет вакцинировать подростков от 12 лет при наличии показаний.
- Вчера в Украину прибыло 1,5 млн доз вакцины CoronaVac. С февраля страна получила более 12 млн доз разных вакцин от коронавируса.
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