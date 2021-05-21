Коронавирус. В Украине под 5000 заболевших за сутки, Киев вышел в лидеры по новым случаям
Вчера, 20 мая, в Украине выявили 4984 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5165), Киев вышел в лидеры по суточной заболеваемости – в столице зафиксировали 453 новых случая COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В пятерку областей с наивысшим числом новых заболевших также вошли Донецкая (408 случаев COVID-19 за сутки), Днепропетровская (405), Запорожская (354) и Киевская (348) области.
За сутки в Украине умерли 202 больных COVID-19 (днем ранее – 203), выздоровели – 12 845 (16 748), были госпитализированы – 1785 (1884).
За сутки сделано 62 577 тестов на коронавирус (69 732): методом ПЦР – 26 154 (29 509), ИФА – 11 454 (12 693), экспресс-тестов – 24 969 (27 530).
На утро 21 мая в Украине зафиксировали 2 175 382 заболевших коронавирусом, 49 101 умерших и 1 929 039 выздоровевших.
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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:
Киев – 453 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее - 433);
Винницкая область – 134 (117);
Волынская – 170 (196);
Днепропетровская – 405 (489);
Донецкая – 408 (291);
Житомирская – 117 (164);
Закарпатская – 47 (96);
Запорожская – 354 (311);
Ивано-Франковская – 85 (12);
Киевская – 348 (295);
Кировоградская – 66 (80);
Луганская – 56 (123);
Львовская – 269 (283);
Николаевская – 214 (172);
Одесская – 201 (146);
Полтавская – 183 (13);
Ровенская – 236 (217);
Сумская – 191 (129);
Тернопольская – 122 (141);
Харьковская – 299 (429);
Херсонская – 154 (240);
Хмельницкая – 121 (152);
Черкасская – 139 (181);
Черновицкая – 77 (86);
Черниговская – 135 (131).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Вчера Верховная Рада назначила новым главой Минздрава главсанврача Виктора Ляшко. Он обещал за лето вакцинировать против коронавируса 5 млн украинцев. Подробнее о его программе читайте тут.
- Также вчера Украина достигла рубежа в 1 млн вакцинированных. Это произошло спустя три месяца после начала кампании по иммунизации.
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