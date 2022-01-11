Коронавирус. В Украине под 5500 заболевших за сутки: лидеры – Киев и Полтавская область
За прошедшие сутки, 10 января, в Украине выявили 5429 заболевших COVID-19 (днем ранее – 1969). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (1192), Полтавской (440) и Харьковской (309) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 219 инфицированных (днем ранее – 86), выздоровели – 7761 (3517), были госпитализированы – 915 (1064).
Было сделано 61 191 тест (24 283). Методом ПЦР – 29 112 (10 332), ИФА – 4745 (908), экспресс-тестов – 31 334 (13 043).
На утро 11 января в Украине зафиксировали 3 709 871 заболевшего за все время эпидемии COVID-19. Умерли 97 544 инфицированных, выздоровели – 3 522 547.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1192 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 398);
Винницкая область – 203 (74);
Волынская – 98 (48);
Днепропетровская – 150 (49);
Донецкая – 288 (8);
Житомирская – 40 (43);
Закарпатская – 157 (61);
Запорожская – 179 (19);
Ивано-Франковская – 159 (77);
Киевская – 259 (135);
Кировоградская – 49 (50);
Луганская – 151 (13);
Львовская – 195 (130);
Николаевская – 114 (36);
Одесская – 266 (113);
Полтавская – 440 (109);
Ровенская – 145 (31);
Сумская – 162 (102);
Тернопольская – 104 (60);
Харьковская – 309 (192);
Херсонская – 75 (12);
Хмельницкая – 209 (14);
Черкасская – 192 (83);
Черновицкая – 158 (87);
Черниговская – 135 (25).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- 6 января в Украине разрешили бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим.
- COVID-сертификаты о бустерной вакцинации должны появиться к концу января.
- В Украине сократят срок действия СOVID-сертификатов.
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