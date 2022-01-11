UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине под 5500 заболевших за сутки: лидеры – Киев и Полтавская область

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 08:18
Коронавирус. В Украине под 5500 заболевших за сутки: лидеры – Киев и Полтавская область - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 10 января, в Украине выявили 5429 заболевших COVID-19 (днем ранее – 1969). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (1192), Полтавской (440) и Харьковской (309) областях, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в Украине умерли 219 инфицированных (днем ранее – 86), выздоровели – 7761 (3517), были госпитализированы – 915 (1064).

Было сделано 61 191 тест (24 283). Методом ПЦР – 29 112 (10 332), ИФА – 4745 (908), экспресс-тестов – 31 334 (13 043).

На утро 11 января в Украине зафиксировали 3 709 871 заболевшего за все время эпидемии COVID-19. Умерли 97 544 инфицированных, выздоровели – 3 522 547.

Читайте также: Коронавирус. В Херсонской области отрицают, что у них показатели оранжевой зоны

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1192 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 398);
Винницкая область – 203 (74);
Волынская – 98 (48);
Днепропетровская – 150 (49);
Донецкая – 288 (8);
Житомирская – 40 (43);
Закарпатская – 157 (61);
Запорожская – 179 (19);
Ивано-Франковская – 159 (77);
Киевская – 259 (135);
Кировоградская – 49 (50);
Луганская – 151 (13);
Львовская – 195 (130);
Николаевская – 114 (36);
Одесская – 266 (113);
Полтавская – 440 (109);
Ровенская – 145 (31);
Сумская – 162 (102);
Тернопольская – 104 (60);
Харьковская – 309 (192);
Херсонская – 75 (12);
Хмельницкая – 209 (14);
Черкасская – 192 (83);
Черновицкая – 158 (87);
Черниговская – 135 (25).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

Читайте также: В Киеве врачей взяли на продаже поддельных COVID-сертификатов: изъяли списки клиентов

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 