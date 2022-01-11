Коронавирус. В Украине под 5500 заболевших за сутки: лидеры – Киев и Полтавская область

За прошедшие сутки, 10 января, в Украине выявили 5429 заболевших COVID-19 (днем ранее – 1969). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (1192), Полтавской (440) и Харьковской (309) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 219 инфицированных (днем ранее – 86), выздоровели – 7761 (3517), были госпитализированы – 915 (1064).

Было сделано 61 191 тест (24 283). Методом ПЦР – 29 112 (10 332), ИФА – 4745 (908), экспресс-тестов – 31 334 (13 043).

На утро 11 января в Украине зафиксировали 3 709 871 заболевшего за все время эпидемии COVID-19. Умерли 97 544 инфицированных, выздоровели – 3 522 547.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1192 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 398);

Винницкая область – 203 (74);

Волынская – 98 (48);

Днепропетровская – 150 (49);

Донецкая – 288 (8);

Житомирская – 40 (43);

Закарпатская – 157 (61);

Запорожская – 179 (19);

Ивано-Франковская – 159 (77);

Киевская – 259 (135);

Кировоградская – 49 (50);

Луганская – 151 (13);

Львовская – 195 (130);

Николаевская – 114 (36);

Одесская – 266 (113);

Полтавская – 440 (109);

Ровенская – 145 (31);

Сумская – 162 (102);

Тернопольская – 104 (60);

Харьковская – 309 (192);

Херсонская – 75 (12);

Хмельницкая – 209 (14);

Черкасская – 192 (83);

Черновицкая – 158 (87);

Черниговская – 135 (25).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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