Коронавирус. В Украине под 800 новых заболевших, в лидерах – Киев и Донецкая область

За сутки в Украине выявили 781 заболевшего COVID-19(днем ранее – 300). Больше всего заразившихся коронавирусом – в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 24 больных COVID-19 (днем ранее – пятеро), 1390 заразившихся выздоровели (281), 335 – госпитализированы (400).

Было сделано 44 553 теста на COVID-19 (16 720): методом ПЦР – 21 705 (9383), ИФА – 7698 (1424), экспресс-тестов – 15 150 (5913).

На утро 10 августа в Украине зарегистрировали 2 260 232 заболевших коронавирусом: из них умерли 53 124 человека, выздоровели – 2 192 592.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 167 случаев коронавируса за сутки (днем раньше – 51);

Винницкая область – 29 (24)

Волынская – 3 (2)

Днепропетровская – 25 (12);

Донецкая – 78 (1);

Житомирская – 20 (17);

Закарпатская – 12 (0);

Запорожская – 34 (0);

Ивано-Франковская – 13 (20)

Киевская – 20 (5);

Кировоградская – 4 (1);

Луганская – 34 (9);

Львовская – 34 (9);

Николаевская – 9 (8);

Одесская – 62 (39);

Полтавская – 35 (1);

Ровенская – 19 (2);

Сумская – 18 (15);

Тернопольская – 13 (32);

Харьковская – 60 (13);

Херсонская – 19 (7);

Хмельницкая – 35 (3);

Черкасская – 13 (2);

Черновицкая – 15 (21);

Черниговская – 10 (6).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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