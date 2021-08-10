Коронавирус. В Украине под 800 новых заболевших, в лидерах – Киев и Донецкая область
За сутки в Украине выявили 781 заболевшего COVID-19(днем ранее – 300). Больше всего заразившихся коронавирусом – в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 24 больных COVID-19 (днем ранее – пятеро), 1390 заразившихся выздоровели (281), 335 – госпитализированы (400).
Было сделано 44 553 теста на COVID-19 (16 720): методом ПЦР – 21 705 (9383), ИФА – 7698 (1424), экспресс-тестов – 15 150 (5913).
На утро 10 августа в Украине зарегистрировали 2 260 232 заболевших коронавирусом: из них умерли 53 124 человека, выздоровели – 2 192 592.
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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 167 случаев коронавируса за сутки (днем раньше – 51);
Винницкая область – 29 (24)
Волынская – 3 (2)
Днепропетровская – 25 (12);
Донецкая – 78 (1);
Житомирская – 20 (17);
Закарпатская – 12 (0);
Запорожская – 34 (0);
Ивано-Франковская – 13 (20)
Киевская – 20 (5);
Кировоградская – 4 (1);
Луганская – 34 (9);
Львовская – 34 (9);
Николаевская – 9 (8);
Одесская – 62 (39);
Полтавская – 35 (1);
Ровенская – 19 (2);
Сумская – 18 (15);
Тернопольская – 13 (32);
Харьковская – 60 (13);
Херсонская – 19 (7);
Хмельницкая – 35 (3);
Черкасская – 13 (2);
Черновицкая – 15 (21);
Черниговская – 10 (6).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- В течение двух недель в Украине прогнозируют вспышку коронавируса на фоне распространения более заразного штамма дельта. Минздрав готовится к новой волне эпидемии по трем сценариям.
- В Украине вакцинация от COVID-19 доступна всем желающим взрослым и некоторым детям 12+. Прививки делают вакцинами Pfizer / BioNTech, Moderna, Sinovac, AstraZeneca / Oxford – все они одобрены ВОЗ для экстренного использования.
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