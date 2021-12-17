UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине под 9000 новых заболевших, лидеры – Киев и Донецкая область

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 09:24
Коронавирус. В Украине под 9000 новых заболевших, лидеры – Киев и Донецкая область - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Ваганов/ЕРА

За минувшие сутки, 16 декабря, в Украине выявили 8899 заболевших COVID-19 (днем ранее – 9590). Больше всего новых больных коронавирусом подтверждено в Киеве, Донецкой – 564 (473), Запорожской - 559 (529), Одесской – 556 (400) и Полтавской - 527 (642) областях, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За прошедшие сутки по всей стране умерли 328 больных COVID-19 (днем ранее – 355), выздоровели – 21 650 (25 499), были госпитализированы – 2028 (2089). Тестов на коронавирус за сутки было сделано 77 707 (74 231).

На утро 17 декабря в Украине выявили 3 597 046 заболевших за все время эпидемии: умерли 92 641 человек, выздоровели – 3 306 465.

Читайте также: CoronaVac против омикрона. Что с антителами после китайской вакцины: исследование

Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1385 заболевших за сутки (1478);
Винницкая область – 334 (305);
Волынская – 412 (419);
Днепропетровская – 355 (386);
Донецкая – 564 (473);
Житомирская – 218 (325);
Закарпатская – 287 (427);
Запорожская – 559 (529);
Ивано-Франковская – 193 (318);
Киевская – 392 (397);
Кировоградская – 130 (156);
Луганская – 93 (83);
Львовская – 401 (485);
Николаевская – 322 (297);
Одесская – 556 (400);
Полтавская – 527 (642);
Ровенская – 264 (270);
Сумская – 239 (231);
Тернопольская – 198 (268);
Харьковская – 294 (314);
Херсонская – 80 (143);
Хмельницкая – 367 (398);
Черкасская – 318 (392);
Черновицкая – 151 (122);
Черниговская – 250 (322).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Читайте также: Коронавирус. В Великобритании рекорды заражений: растут две волны – дельта и омикрон

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев вакцинация пандемия коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 