Коронавирус. В Украине под 9000 новых заболевших, лидеры – Киев и Донецкая область
За минувшие сутки, 16 декабря, в Украине выявили 8899 заболевших COVID-19 (днем ранее – 9590). Больше всего новых больных коронавирусом подтверждено в Киеве, Донецкой – 564 (473), Запорожской - 559 (529), Одесской – 556 (400) и Полтавской - 527 (642) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За прошедшие сутки по всей стране умерли 328 больных COVID-19 (днем ранее – 355), выздоровели – 21 650 (25 499), были госпитализированы – 2028 (2089). Тестов на коронавирус за сутки было сделано 77 707 (74 231).
На утро 17 декабря в Украине выявили 3 597 046 заболевших за все время эпидемии: умерли 92 641 человек, выздоровели – 3 306 465.
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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 1385 заболевших за сутки (1478);
Винницкая область – 334 (305);
Волынская – 412 (419);
Днепропетровская – 355 (386);
Донецкая – 564 (473);
Житомирская – 218 (325);
Закарпатская – 287 (427);
Запорожская – 559 (529);
Ивано-Франковская – 193 (318);
Киевская – 392 (397);
Кировоградская – 130 (156);
Луганская – 93 (83);
Львовская – 401 (485);
Николаевская – 322 (297);
Одесская – 556 (400);
Полтавская – 527 (642);
Ровенская – 264 (270);
Сумская – 239 (231);
Тернопольская – 198 (268);
Харьковская – 294 (314);
Херсонская – 80 (143);
Хмельницкая – 367 (398);
Черкасская – 318 (392);
Черновицкая – 151 (122);
Черниговская – 250 (322).
Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
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