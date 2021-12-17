Коронавирус. В Украине под 9000 новых заболевших, лидеры – Киев и Донецкая область

За минувшие сутки, 16 декабря, в Украине выявили 8899 заболевших COVID-19 (днем ранее – 9590). Больше всего новых больных коронавирусом подтверждено в Киеве, Донецкой – 564 (473), Запорожской - 559 (529), Одесской – 556 (400) и Полтавской - 527 (642) областях, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За прошедшие сутки по всей стране умерли 328 больных COVID-19 (днем ранее – 355), выздоровели – 21 650 (25 499), были госпитализированы – 2028 (2089). Тестов на коронавирус за сутки было сделано 77 707 (74 231).

На утро 17 декабря в Украине выявили 3 597 046 заболевших за все время эпидемии: умерли 92 641 человек, выздоровели – 3 306 465.

Читайте также: CoronaVac против омикрона. Что с антителами после китайской вакцины: исследование

Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1385 заболевших за сутки (1478);

Винницкая область – 334 (305);

Волынская – 412 (419);

Днепропетровская – 355 (386);

Донецкая – 564 (473);

Житомирская – 218 (325);

Закарпатская – 287 (427);

Запорожская – 559 (529);

Ивано-Франковская – 193 (318);

Киевская – 392 (397);

Кировоградская – 130 (156);

Луганская – 93 (83);

Львовская – 401 (485);

Николаевская – 322 (297);

Одесская – 556 (400);

Полтавская – 527 (642);

Ровенская – 264 (270);

Сумская – 239 (231);

Тернопольская – 198 (268);

Харьковская – 294 (314);

Херсонская – 80 (143);

Хмельницкая – 367 (398);

Черкасская – 318 (392);

Черновицкая – 151 (122);

Черниговская – 250 (322).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

В Украине разрешили третью дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунным ответом.

В связи со штаммом омикрон СНБО прогнозирует новую волну коронавируса на февраль и призывает вводить бустерную дозу вакцины, начиная с пожилых людей.

8 декабря ученые показали первые фото омикрона. Ученые говорят, может понадобиться поливалентная вакцина против COVID-19.

По данным исследования, омикрон-штамм может заражать бронхи человека "быстрее и эффективнее", чем дельта, но с менее серьезной инфекцией в легких.

Читайте также: Коронавирус. В Великобритании рекорды заражений: растут две волны – дельта и омикрон

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.