Коронавирус. В Украине свыше 16 000 новых заболевших и рекордное число выздоровевших
Вчера, 21 апреля, в Украине выявили 16 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 162), выздоровел 18 831 пациент (днем ранее – 14 720), это рекордное число с начала эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди новых заболевших 663 ребенка и 319 медиков. Госпитализированы 3904 человека (сутками ранее – 4411), выписаны из больниц 5250 пациентов (днем ранее 5772), 470 пациентов умерли (сутками ранее – 429).
Официально за 21 апреля сделан 101 981 тест на коронавирус (109 007 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 46 516, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 17 644, экспресс-тестов на антиген – 37 821.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 990 353 заболевших COVID-19, из них 1 533 303 выздоровели, 41 266 – умерли. Проведено более 9 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 1673 заболевших за сутки;
Харьковская – 1333;
Запорожская – 995;
Днепропетровская – 976;
Киевская – 877;
Хмельницкая – 870;
Донецкая – 847;
Одесская – 844;
Полтавская – 807;
Львовская – 804;
Сумская – 700;
Черкасская – 695;
Ровенская – 563;
Житомирская – 544;
Черниговская – 520;
Волынская – 455;
Николаевская – 449;
Винницкая – 448;
Тернопольская – 357;
Херсонская – 337;
Луганская – 304;
Черновицкая – 235;
Кировоградская – 210;
Закарпатская – 208;
Ивано-Франковская – 184.
- Украина прошла пик весенней волны коронавируса, заявил Степанов. Однако осенняя волна COVID-19 может стать еще более угрожающей, предупредил глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий.
- На 21 апреля в красной зоне карантина находились Киев и 12 областей, почти везде снижается число госпитализаций. В столице локдаун продлен как минимум до мая, однако власти уже "осторожно" заявили о стабилизации ситуации с COVID-19.
- Сегодня, 22 апреля, Черновицкая область выходит из красной зоны карантина.
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