Коронавирус. В Украине свыше 16 000 новых заболевших и рекордное число выздоровевших

Вчера, 21 апреля, в Украине выявили 16 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 162), выздоровел 18 831 пациент (днем ранее – 14 720), это рекордное число с начала эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 663 ребенка и 319 медиков. Госпитализированы 3904 человека (сутками ранее – 4411), выписаны из больниц 5250 пациентов (днем ранее 5772), 470 пациентов умерли (сутками ранее – 429).

Официально за 21 апреля сделан 101 981 тест на коронавирус (109 007 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 46 516, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 17 644, экспресс-тестов на антиген – 37 821.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 990 353 заболевших COVID-19, из них 1 533 303 выздоровели, 41 266 – умерли. Проведено более 9 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 1673 заболевших за сутки;

Харьковская – 1333;

Запорожская – 995;

Днепропетровская – 976;

Киевская – 877;

Хмельницкая – 870;

Донецкая – 847;

Одесская – 844;

Полтавская – 807;

Львовская – 804;

Сумская – 700;

Черкасская – 695;

Ровенская – 563;

Житомирская – 544;

Черниговская – 520;

Волынская – 455;

Николаевская – 449;

Винницкая – 448;

Тернопольская – 357;

Херсонская – 337;

Луганская – 304;

Черновицкая – 235;

Кировоградская – 210;

Закарпатская – 208;

Ивано-Франковская – 184.

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Денис Юдин

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