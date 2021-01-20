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Коронавирус. В Украине выросло число тестов и заболевших, Киев – лидер по новым случаям

20.01.2021, 08:17
Коронавирус. В Украине выросло число тестов и заболевших, Киев – лидер по новым случаям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 19 января, в Украине выявили 4383 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3939), больше всего новых случаев COVID-19 было в Киеве – 606. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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В пятерку областей с самой высокой суточной заболеваемостью также вошли Запорожская (423), Харьковская (335), Киевская (226) и Одесская (223) области.

За сутки умерли 212 больных COVID-19 (днем ранее – 177). Выздоровел 14 501 пациент (15 052), были госпитализированы – 2011 (801).

Сделано 45 790 тестов (33 400). Основным методом ПЦР сделали 26 792 теста (18 734), а выявляющим и заболевших методом ИФА – 18 998 (14 666).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 172 038 заболевших коронавирусом: выздоровели 900 749 человек, умерли – 21 258.

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Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 606 новых случаев (днем ранее – 637);
Винницкая – 178 (73);
Волынская – 103 (70);
Днепропетровская – 157 (201);
Донецкая – 208 (174);
Житомирская – 92 (38);
Закарпатская – 76 (94);
Запорожская – 423 (449);
Ивано-Франковская – 149 (127);
Киевская – 226 (150);
Кировоградская – 39 (29);
Луганская – 76 (64);
Львовская – 195 (197);
Николаевская – 114 (115);
Одесская – 223 (453);
Полтавская – 158 (197);
Ровенская – 111 (58);
Сумская – 103 (61);
Тернопольская – 120 (67);
Харьковская – 335 (237);
Херсонская – 48 (26);
Хмельницкая – 165 (39);
Черкасская – 200 (208);
Черновицкая – 198 (172);
Черниговская – 80 (3).

Нет данных с временно оккупированных Крыма, части Луганской и Донецкой областей.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области

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