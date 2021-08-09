Коронавирус. В Украине выявили 300 новых заболевших, в двух областях – ни одного

За прошедшие сутки в Украине выявили 300 заболевших коронавирусом (днем ранее – 619), ни одного нового случая COVID-19 не регистрировали в Запорожской и Закарпатской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Киеве (51 диагноз COVID-19 за сутки), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

За сутки в Украине умерли пятеро пациентов с коронавирусом (днем ранее – 10), 281 инфицированный выздоровел (235), 400 человек госпитализированы (561).

Было сделано 16 720 тестов на COVID-19 (33 089): методом ПЦР – 9383 (18 276), ИФА – 1424 (2923), экспресс-тестов – 5913 (11 890).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 259 451 заболевшего COVID-19: выздоровели 2 191 202 человека, умерли – 53 100.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 51 случай COVID-19 в сутки (днем ранее – 53)

Винницкая область – 24 (17);

Волынская – 2 (8)

Днепропетровская – 12 (72)

Донецк – 1 (23)

Житомирская – 17 (18)

Ивано-Франковская – 20 (21);

Киевская – 5 (26)

Кировоградская – 1 (1)

Луганская – 9 (7);

Львовская – 9 (11)

Николаевская – 8 (11);

Одесская – 39 (50);

Полтавская – 1 (12)

Ровенская – 2 (4)

Сумская – 15 (7);

Тернопольская – 32 (38)

Харьковская – 13 (38)

Херсонская – 7 (101)

Хмельницкая – 3 (27)

Черкасская – 2 (6)

Черновицкая – 21 (27);

Черниговская – 6 (13).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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