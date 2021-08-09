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Коронавирус. В Украине выявили 300 новых заболевших, в двух областях – ни одного

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 08:21
Коронавирус. В Украине выявили 300 новых заболевших, в двух областях – ни одного - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 300 заболевших коронавирусом (днем ранее – 619), ни одного нового случая COVID-19 не регистрировали в Запорожской и Закарпатской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Киеве (51 диагноз COVID-19 за сутки), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

За сутки в Украине умерли пятеро пациентов с коронавирусом (днем ранее – 10), 281 инфицированный выздоровел (235), 400 человек госпитализированы (561).

Было сделано 16 720 тестов на COVID-19 (33 089): методом ПЦР – 9383 (18 276), ИФА – 1424 (2923), экспресс-тестов – 5913 (11 890).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 259 451 заболевшего COVID-19: выздоровели 2 191 202 человека, умерли – 53 100.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 51 случай COVID-19 в сутки (днем ранее – 53)
Винницкая область – 24 (17);
Волынская – 2 (8)
Днепропетровская – 12 (72)
Донецк – 1 (23)
Житомирская – 17 (18)
Ивано-Франковская – 20 (21);
Киевская – 5 (26)
Кировоградская – 1 (1)
Луганская – 9 (7);
Львовская – 9 (11)
Николаевская – 8 (11);
Одесская – 39 (50);
Полтавская – 1 (12)
Ровенская – 2 (4)
Сумская – 15 (7);
Тернопольская – 32 (38)
Харьковская – 13 (38)
Херсонская – 7 (101)
Хмельницкая – 3 (27)
Черкасская – 2 (6)
Черновицкая – 21 (27);
Черниговская – 6 (13).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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