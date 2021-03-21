Коронавирус. В Украине выявили более 11 100 заболевших, госпитализированы 4800 человек

Вчера, 20 марта, в Украине выявили 11 145 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 15 292), выздоровели 3877 пациентов (сутками ранее – 5190). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 585 детей та 199 медсотрудников. Госпитализированы 4838 пациентов (сутками ранее – 4369).

Скончались 166 заболевших (сутками ранее – 260).

Официально за 19 марта сделаны 68 776 тестов на коронавирус (114 719 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 35 240, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 6443, экспресс-тестов на антиген – 27 093.

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Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 546 363 заболевших COVID-19. 1 257 849 из них выздоровели, 29 941 – умерли.

19 марта во Львове ужесточили карантин.

20 марта в Киеве ввели локдаун, он продлится до 9 апреля включительно. Позже в тот же день Кабмин решил ввести в Киеве и Одесской области красную зону карантина: список ограничений.

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Владислав Сердюк

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