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Коронавирус. В Украине выявили более 11 100 заболевших, госпитализированы 4800 человек

21.03.2021, 08:23
Коронавирус. В Украине выявили более 11 100 заболевших, госпитализированы 4800 человек - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 20 марта, в Украине выявили 11 145 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 15 292), выздоровели 3877 пациентов (сутками ранее – 5190). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 585 детей та 199 медсотрудников. Госпитализированы 4838 пациентов (сутками ранее – 4369).

Скончались 166 заболевших (сутками ранее – 260).

Официально за 19 марта сделаны 68 776 тестов на коронавирус (114 719 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 35 240, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 6443, экспресс-тестов на антиген – 27 093.

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Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 546 363 заболевших COVID-19. 1 257 849 из них выздоровели, 29 941 – умерли. 

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Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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